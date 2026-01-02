Tužna vijest: U 72. godini nakon teške bolesti preminuo naš poznati nogometni sudac

Hrvatski nogomet ostao je siromašniji za još jednog velikana. U petak ujutro, u 72. godini, preminuo je Ivica Metličić, cijenjeni međunarodni pomoćni sudac čija je karijera i pojava ostavila neizbrisiv trag. Metličić se godinama hrabro borio s tumorom na plućima, no bolest je u posljednje vrijeme naglo uznapredovala. Tužna vijest brzo je preplavila ne samo splitske nogometne krugove, jer Metličić je bio omiljen posvuda kao jednostavan i dobar čovjek. Nakon završetka aktivne karijere, svoje je bogato iskustvo nesebično prenosio mlađim generacijama kao član Sudačke komisije lokalnog Saveza, ostajući tako zauvijek vezan uz sport koji je volio. Posljednji ispraćaj održat će se na splitskom groblju Lovrinac, nakon čega će biti pokopan u svom rodnom Škripu na otoku Braču.

Njegovo ime najčešće se vezalo uz sudački tercet koji je činio s glavnim sucem Edom Trivkovićem i Šibenčaninom Zoranom Krečakom. Bio je to tim koji je ulijevao povjerenje na domaćim i međunarodnim travnjacima. Njegov dugogodišnji kolega Edo Trivković za ovu se tužnu prigodu prisjetio njihove suradnje. "Metličić je bio više od pomoćnika, odan, pouzdan i nadasve profesionalan. U trenutku smrti obično se biraju riječi da se isprati pokojnika, ali Metličić je baš uistinu bio sve to. Odan nadasve. I vrlo kvalitetan arbitar s brzim i pravim, pravičnim odlukama u doba kad se o VAR-u nije još ni sanjalo", emotivno je poručio Trivković za Slobodnu Dalmaciju.

Prije nego što se primio zviždaljke i zastavice, Metličić je i sam bio nogometaš. Kako se prisjetio Davor Zekan, legenda splitskog suđenja, bio je obrambeni igrač u Sutvidu iz rodnog Škripa, a kasnije je igrao i za Omiš. Nakon igračke karijere, posvetio se suđenju te je dugo i uspješno dijelio pravdu kao glavni sudac na sceni Međurepubličke lige. U drugom dijelu karijere donio je mudru odluku i specijalizirao se za ulogu pomoćnog suca, što mu je otvorilo vrata međunarodne scene i donijelo brojna putovanja te suđenje na najvišoj razini. Izvan terena, bio je automehaničar, a kasnije i vozač u poduzeću Voće export u Splitu.

Iako je profesionalno bio vezan za Split, srce mu je uvijek bilo na Braču, u njegovom Škripu. O tome koliko je bio cijenjen u rodnom kraju svjedoče riječi Ivice Matkovića, bivšeg nogometaša Hajduka. "Tuguje i Škrip i Brač cijeli, Metličić je vrlo poznata sportska faca s našeg otoka. Naše mjesto je malo, valjda stotinu duša ima i cijelo će se selo okupiti na sprovodu. Metličić je dolazio u svoj Škrip i dobrotom nadasve bio omiljen lik", kazao je Matković. Sa grbom FIFA-e na prsima, Metličić je sudio na brojnim velikim europskim utakmicama, poput dvoboja Lyona i Helsinkija, Celte i Libereca te Lillestroema i Alavesa, ostavivši tako trajan trag kao jedan od velikana splitskog i hrvatskog suđenja.