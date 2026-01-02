Tijana se pojavila na ekranu i izmamila uzdahe: Na ovome bi joj moglo zamjeriti pola Srbije

Košarkaši Crvene zvezde pružili su jednu od svojih najboljih ovosezonskih partija u Euroligi, deklasiravši u Istanbulu Anadolu Efes s 87:65. Iako je dominacija beogradske momčadi bila glavna tema, u jednom je trenutku redatelj prijenosa skrenuo pozornost na tribine. Prizor s ekrana pokrenuo je lavinu komentara, jer je u prvim redovima sjedila i strastveno bodrila crveno-bijele jedna od najvećih sportskih zvijezda današnjice.

Bila je to Tijana Bošković, po mnogima najbolja odbojkašica svijeta. Kapetanica srpske reprezentacije, dvostruka svjetska i europska prvakinja te osvajačica olimpijskih medalja, iskoristila je priliku podržati beogradski klub u gradu u kojem živi i igra. Nakon desetljeća u Eczacıbaşıju, Tijana nosi dres drugog istanbulskog velikana, VakıfBanka. No, njezino navijanje za Crvenu zvezdu iznenadilo je mnoge u njezinoj domovini.

Razlog iznenađenja leži u njezinoj sportskoj prošlosti. Prije nego što je postala globalna ikona i preselila se u Tursku, Tijana Bošković je četiri sezone nosila dres Partizana. U crno-bijelom dresu je stasala, osvojila prvenstvo i dva Superkupa te se afirmirala kao velika nada europske odbojke. Zbog te činjenice mnogim navijačima Partizana bilo je neobično vidjeti je kako s toliko žara prati i podržava njihovog najvećeg rivala.