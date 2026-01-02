Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJBOLJA NA SVIJETU

Tijana se pojavila na ekranu i izmamila uzdahe: Na ovome bi joj moglo zamjeriti pola Srbije

Odbojkašice Italije nove su europske prvakinje
Foto: V.M./ATAImages/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
02.01.2026.
u 20:18

Jedna od najboljih odbojkašica svijeta, Tijana Bošković, snimljena je na tribinama u Istanbulu kako navija za košarkaše Crvene zvezde. Njen potez izazvao je brojne reakcije s obzirom na to da je karijeru gradila u redovima vječnog rivala, Partizana

Košarkaši Crvene zvezde pružili su jednu od svojih najboljih ovosezonskih partija u Euroligi, deklasiravši u Istanbulu Anadolu Efes s 87:65. Iako je dominacija beogradske momčadi bila glavna tema, u jednom je trenutku redatelj prijenosa skrenuo pozornost na tribine. Prizor s ekrana pokrenuo je lavinu komentara, jer je u prvim redovima sjedila i strastveno bodrila crveno-bijele jedna od najvećih sportskih zvijezda današnjice.

Bila je to Tijana Bošković, po mnogima najbolja odbojkašica svijeta. Kapetanica srpske reprezentacije, dvostruka svjetska i europska prvakinja te osvajačica olimpijskih medalja, iskoristila je priliku podržati beogradski klub u gradu u kojem živi i igra. Nakon desetljeća u Eczacıbaşıju, Tijana nosi dres drugog istanbulskog velikana, VakıfBanka. No, njezino navijanje za Crvenu zvezdu iznenadilo je mnoge u njezinoj domovini.

Razlog iznenađenja leži u njezinoj sportskoj prošlosti. Prije nego što je postala globalna ikona i preselila se u Tursku, Tijana Bošković je četiri sezone nosila dres Partizana. U crno-bijelom dresu je stasala, osvojila prvenstvo i dva Superkupa te se afirmirala kao velika nada europske odbojke. Zbog te činjenice mnogim navijačima Partizana bilo je neobično vidjeti je kako s toliko žara prati i podržava njihovog najvećeg rivala.

Foto: screenshot X

Ključne riječi
Istanbul Srbija Tijana Bošković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!