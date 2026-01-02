Ispovijest vatrenog: Mislili su da ću ostati invalid, čak 6 mjeseci proveo sam izoliran od svijeta

Nikica Jelavić (40) danas je trener Lokomotive. Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji napadač HSV-a, Evertona i West Hama bacio se u trenerske vode. Riječ je o njegovu prvom samostalnom trenerskom angažmanu u HNL-u, nakon što je prethodno iskustvo stjecao u stručnim stožerima i radu s mlađim kategorijama. A iza njega zanimljiva je nogometna karijera o kojoj je govorio u nekoliko navrata.

- Kada se sjetim početaka, sve je bilo sjajno do ozljede koljena nakon koje mi je liječnik kazao da vjerojatno neću moći igrati nogomet. Imao sam operaciju 2004. godine, nakon čega su mi i drugi i treći liječnik kazali isto. Kada malo razmisliš što te čeka u selu iz kojeg si došao: traktor, njiva, motika i lopata... Potom sam si u glavu stavio da moram uspjeti. Bez obzira na to što su liječnici govorili, išao sam po svome. Neću kazati da sam uspio iz straha od neuspjeha, već iz želje za uspjehom. Tu je valjda karakter izašao na vidjelo. Znao sam da je nogomet jedini put kojeg se moram držati. Nakon svih okolnosti i ozljeda, spoznao sam da se upornošću mogu vratiti...- otkrio nam je Jelavić 2022. godine.

– Još otkako sam bio dijete, imao sam taj bunt ili revolt. Svaka kritika me gurala naprijed. Dokazao sam da se sve može, pa i s ovim mojim invalidskim koljenima. Išao sam kod njemačkog ortopeda Hansa Müllera, koji mi je kazao: "Sine, nije mi jasno kako s ovim koljenima igraš nogomet. Po svim medicinskim knjigama, ti si fenomen. Prvi put vidim ovakvo stanje koljena..." – sjeća se Nikica svoje dijagnoze.

- Trpim ih 20 godina, pa i danas me boli. Hrskavica je istrošena, ligamenti su popucali. Rekli su mi da ću imati problema nakon karijere. Sve sam to ukalkulirao. Igrao sam do 35. godine, a nitko mi to nije prognozirao. Kada nemaš nekog izbora, onda proradi inat. Uvijek sam htio dati sve od sebe, znao sam da će mi se vratiti, makar išao i okolnim putem...- rekao je o bolovima koje i danas trpi.

– Uvijek sam volio izazove. Kada mi netko kaže da ne mogu, dokazat ću mu suprotno. Jer, liječnici su mi govorili da se prema svim medicinskim pravilima i knjigama nikako ne mogu baviti profesionalnim sportom. Htio sam pokazati suprotno jer nisam imao neku drugu životnu alternativu. Trenirao sam kao konj po četiri-pet sati dnevno na terapijama. Isplatilo se, moralo je tako biti.