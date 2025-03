Odbio je Hrvatsku i ogromnu priliku koju smo mu nudili: 'Nikad nisam požalio'

Španjolski reprezentativac Dani Olmo omiljen je među Dinamovim navijačima, a on se nikad nije odrekao svojih veza sa zagrebačkim klubom te često spominje Zagreb i Hrvatsku. Za Dinamo je igrao od 2014. do 2020. godine. Tada je otišao u Leipzig za za 34.2 milijuna eura odštete. Jedan je to od najvećih transfera u povijesti zagrebačkog kluba.

U Dinamo je došao kako bi napravio karijeru, a na Maksimiru je briljirao pa ne čudi što je dobio poziv Hrvatskog nogometnog saveza. Međutim, to je odbio jer je želio igrati za svoju rodnu državu.

- Igrao sam za Dinamo i 2017. su me zvali iz Hrvatskog nogometnog saveza. Ponudili su mi državljanstvo i priliku da igram za Hrvatsku. Željeli su da na SP-u 2018. nastupam za njih. Ponuda Hrvatske u tom trenutku značila je i ponudu koja je značila više sigurnosti za moju budućnost. Ali, ja sam Španjolac i tako sam se oduvijek osjećao. Znao sam i da ću dobiti priliku za seniorsku reprezentaciju Španjolske - rekao je ofenzivac Barcelone i dodao:

- Bio sam jako sretan kada sam vidio da je Hrvatska došla do finala SP-a 2018., ali ni u jednom trenutku nisam požalio što sam odbio poziv Hrvatske, niti sam pomislio da sam pogrešno odabrao. Tada sam igrao za mladu reprezentaciju Španjolske i želja mi je bila zaigrati za seniore.

Nakon osvajanja naslova prvaka Europe prošloga ljeta, Olmo je dočekao svoj povratak u nogometni vrh. Za 55 milijuna eura potpisao je Barcelonu s kojom se bori za naslov prvaka Španjolske.