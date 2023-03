Odavno neki trener Hajduka nije bio u nevolji kao Leko. Bijeli imaju samo Livaju kao pravu klasu

Teško da je Ivan Leko mogao i zamisliti grozniji start na klupi Hajduka, te da će već u drugoj utakmici od ukupno osam koliko ih je vodio na klupi bijelih primiti četiri komada: najprije od Dinama u Maksimiru (0:4), pa sada i od Lokomotive na Poljudu (3:4). Ruku na srce, Hajduk je u obje spomenute utakmice odigrane u razmaku od tjedan dana mogao primiti i još poneki pogodak.

Primjerice, jučer je Lokomotiva kod vodstva 2:0 postigla i treći pogodak u prvom poluvremenu (Goričan), i time potpuno šokirala Poljud, ali joj ga je poništio VAR zbog nesmotrenoga zaleđa Aliyua. No, taj munjeviti 21-godišnji Nigerijac ipak je na kraju bio junak Lokomotivine pobjede postigavši u završnici utakmice dva pogotka. Oba puta Aliyu je pobjegao neiskusnom, još zelenom 16-godišnjaku Vuškoviću, koji je čini se ipak prerano ušao u vatru prvoligaškog nogometa. Ili je Hajduk jednostavno toliko slab da se mlađahni Vušković spletom okolnosti našao u kovitlacu negativne energije. I sada ispašta. No, nepravedno bi bilo naglašavati Vuškovićeve slabosti, kada je skandalozno loše odigrao njegov partner u obrani, Nigerijac Awaziem.

Predivne akcije

Uglavnom, Lokomotiva je na Poljudu – razbila Hajduk! Bilo je to jasno već u prvom dijelu, kada su lepršavi, neopterećeni klinci s Kajzerice letjeli travnjakom i neumoljivo kažnjavali svaki trenutak slabosti obrane bijelih. Bile su do doista predivne akcije iz kojih su igrači gostiju kao na treningu nesputano dolazili pred Hajdukova vrata i hladnokrvno završavali posao; najprije Bubanja, a potom i Stojković.

Hajduk se ipak, nekako na silu, uspio vratiti u igru, no Hajduk doista ima jednoga, jedinoga raspoloženoga i klasnoga igrača, Livaju, a on u ovom času nema s kim igrati. Kreativni grč, ustrašenost, nesposobnost nošenja s pritiskom i neiskustvo na kraju su koštali bijele nove gorke pilule. I to protiv momčadi koja je bila u nizu od tri poraza (Rijeka, Gorica, Dinamo). No, nitko u ovom trenutku u Hrvatskoj ligi očito nije toliko slab da ne bi mogao pobijediti Hajduk, pa makar i na Poljudu.

Posjed lopte bio je 55:45 posto za Hajduk, u šutevima u okviri bilo je 6:4 za goste, u ukupnom broju šuteva 12:10 za goste, u udarcima iz kuta 5:1 za Hajduk, u prekršajima 16:7 za Lokomotivu, u zaleđima 2:0 za Hajduk.

Ivan Leko vodio je Hajduk u osam utakmica ovoga proljeća; u njima ima po četiri pobjede i poraza, uz negativnu gol-razliku 14:17. Dakle, osvojio je samo 50 posto bodova. Za usporedbu, obojica njegovih prethodnika, Valdas Dambrauskas i Mislav Karoglan, u prvih osam utakmica na klupi bijelih imali su po šest pobjeda i dva remija, dakle, bez poraza. Karoglan u svojih 12 utakmica na klupi nije uopće bio poražen, dok je Dambrauskas izgubio tek u trinaestoj utakmici. Sve ovo Leku stavlja u vrlo neugodnu poziciju, iako - kad se pogleda šira slika, Hajduk je još uvijek u poziciji ponoviti prošlosezonski rezultat; osvojiti drugo mjesto i Kup.

Problem u defenzivi

- Zasluženo smo pobijedili. Radili smo probleme Hajduku iz tranzicije, nisu našli recept da nas zaustave. Da je bio priznat treći gol, mogli smo utakmicu odvesti u mirnije vode. Igramo za gol više, ali bismo morali poraditi na tome da primimo manje pogodaka – kazao je Lokomotivin strateg Silvijo Čabraja, pa nastavio:

- U svakoj utakmici stvaramo puno prilika. Protiv Rijeke smo promašili pet-šest šansi. Ako želimo raditi dobar rezultat, moramo izgledne šanse zabijati. Imamo problema u defenzivi jer volimo protivnika napasti. Stvaramo mlade igrače iz naše škole i suočeni smo s tim ako nastave u ovom ritmu da će otići, a na nama je da stvaramo nove igrače.

Jeste li svjesno uveli u igru Sandra Kulenovića, s obziorm na lošu prezentaciju Awaziema?

- Aliyu je dosta lopti sačuvao, ali smo znali da će Kulenović raditi problem Hajduku jer je moćan u napadačkom skoku. Aliyu je izvrsno to iskoristio dva puta i zabili smo dva gola – odgovorio je Čabraja.

Nezadovoljna splitska publika zvižducima je ispratila Hajdukove nogometaše s travnjaka, a nezadovoljstva je bilo i u svečanoj loži. Legendarni Hajdukov nogometaš i reprezentativac Aljoša Asanović je nakon drugog pogotka lokosa, razočaran igrom bijelih, odjurio sa stadiona. Odavno neki trener Hajduka nije bio u ovakvoj nevolji kao Leko...