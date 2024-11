Fedor Emelianenko ekskluzivno za Večernji o mitskoj borbi s Cro Copom: 'Mislio sam da je moja noga pukla'

Mirno, bez neke pompe, bez zaštitara, ponizno je u konferencijsku dvoranu jednog hotela u Astani ušao Fedor Emelianenko (48).

Popravio je kragnu na svojoj košulji, rukovao se sa svima i sjeo. Neobično miran čovjek, govori sporo, promišljeno, na svako pitanje zastane i promisli. Onda se zapitate kako je bio tako dobar u ringu, okretan, uspio izbjegavati udarce... E, pa očito je sport odrađivao glavom i to se pokazalo uspješnim. Ljubitelji borilačkog sporta dobro znaju o kojoj je ovdje veličini riječ. Čovjek je to koji je iza sebe ostavio maestralnu karijeru s omjerom 40-7, jedan je od najvećih MMA boraca svih vremena, "Posljednji ruski car" kako mu tepaju, čovjek koji je proslavio sambo i jedan od onih koje će mnogi prepoznati u svakom kutku svijeta. Slikovito rečeno, ono što je Novak Đoković u tenisu, Luka Modrić u nogometu, to je Fedor u ringu. Iako je u mirovini, njegova ostavština ostaje. S njim smo pričali na Sambo svjetskom prvenstvu u Astani, gdje je i devet hrvatskih natjecatelja, a Fedor je ambasador.

Sambo je napredovao

Ljudi ga ovdje doslovno obožavaju, vuku za rukav radi fotografiranja, a on stane, popriča, slika se. Osobina je to u koju bi se mnogi mogli ugledati. Sam je rekao da ga je sport tome naučio, pružio mu je mnogo, a i on je mnogo vratio.

– Sambo je sport koji u Rusiji djeca treniraju odmalena, svi ga obožavaju. Sambo mi je dao puno prijatelja, nije tu bit da budeš jak i moćan, nego smiren i dobar bez oružja. Otkako sam ja bio u sambu pa do sada, sport je postao vrlo popularan. Vidim napredak, i to ne samo u Rusiji, već i u drugim zemljama. Puno je zemalja ovdje na Svjetskom prvenstvu – rekao je uvodno.

Pitanje koje je bilo nezaobilazno ticalo se njega i Cro Copa. Fedor i Mirko Filipović dobro se poznaju. Njihova borba proglašena je za jednu od najvećih u povijesti MMA-a. Bilo je to 2005. godine, Mirko je bio na vrhuncu, a Fedor u Prideu neporažen, a na kraju je i obranio naslov odlukom sudaca.

– Kada smo se mi borili, Mirko je bio jedan od najjačih boraca u tom trenutku. Morao sam učiti puno muay thaija i kik-boksa kako bih se mogao boriti s njim. Bilo je puno tehnika koje sam morao svladati i posložiti da bih s njim bio u ringu. Sjećam se trenutaka kada su nam se noge spojile, ja sam mislio da je moja pukla, nije mi bilo svejedno u tom trenutku, ali na kraju je sve bilo u redu. Uživao sam u tom meču – rekao je Fedor s osmijehom na licu i dozom sjete.

Pozdravite mi Mirka

Pitali smo ga i prati li Stipu Miočića, Amerikanac hrvatskih korijena u noći sa 16. na 17. studenoga ima meč protiv Jona Jonesa u New Yorku.

– Pratim što radi Stipe, znam da je bivši UFC prvak, ima jako zanimljive tehnike, jako je brz, dobro se kreće, to se moglo vidjeti i u meču protiv Francisa Ngannoua. No, moje je mišljenje da mu treba više snage – rekao je smireno i promišljeno Fedor, koji je inače vrlo religiozan. Možda u religiji pronalazi taj mir.

– Oduvijek sam smirena osoba, nisam nikada bio nervozan. Religiozan sam, smatram da je sve u Božjim rukama, pouzdam se u njega, on zna što je najbolje za nas, nema potrebe za nervozom – kaže ovaj borac koji sada povremeno samo boksa. Od rukavica se ne može oprostiti, to mu je u krvi. Bio je ikona Pridea, u prva 33 meča karijere izgubio je samo jednom, i to zbog prekida zbog krvarenja. Krenuo je u sport s džudom u kojemu je bio prvak Rusije, došlo je i hrvanje, pa je obilježio i sambo, bivši je prvak praktički svega u što se upustio, a prije rastanka s novinarima, kratko je dobacio u svom stilu:

– Lijepo mi pozdravite Mirka kada se vratite u Hrvatsku.

Navodno se njih dvoje dogovaraju o nekom boksačkom meču, iako su to možda samo nagađanja...