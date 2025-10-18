Obrvan: Protiv Kosova trebamo popraviti napad

Hrvatske rukometašice u nedjelju u Prištini čekaju kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo 2026. protiv Kosova, a izbornik Ivica Obrvan ističe kako u ovom susretu neće biti problema ako njegove igračice budu fokusirane i poboljšaju napad.

„Danas smo odradili posljednji trening i bit ćemo dobro pripremljeni. Nismo mi Francuska ni Švedska da možemo računati na uvjerljivu pobjedu protiv Kosova, ali moramo pružiti dobru igru i utakmicu ozbiljno shvatiti“, kazao je Obrvan.

„Trebamo jednom dobrom utakmicom zabilježiti još dva boda i u ovom paketu dviju početnih utakmica kvalifikacija za EP 2026. skupiti četiri boda. Ne mogu decidirano reći da je Kosovo bolje od Finske, to su dvije podjednake reprezentacije. Mi smo bolja ekipa, bez obzira na veliki broj izostanaka i ozljeda. Imamo sada Luciju Bešen i Andreju Šimaru, a to je dobitak. Zadovoljan bih bio jednom dobrom igrom, kontroliranom utakmicom i rezultatom, prije svega pobjedom“, dodao je.

„Utakmica protiv Finske bila je loša u smislu što smo promašili 11 do 15 zicera. Obrana je bila dobra, a ako sada popravimo realizaciju i ako budemo imali neku kontru ili polukontru više u tranziciji, bit će sve u redu. Sve ovisi o dobrom pristupu igračica, i ako to bude, mislim da ćemo imati utakmicu pod kontrolom“, zaključio je izbornik, a s njim se slaže i kapetanica Ana Debelić.

„Mislim da bismo trebale biti konkretnije u napadu, bolje napadati. Protiv Finske naš je napad bio slabija strana, to je nešto na što se moramo fokusirati i popraviti“, ocijenila je Debelić.

Susret kvalifikacija za EHF EURO 2026. između Kosova i Hrvatske na rasporedu je u nedjelju u 17:15 sati. Hrvatska je u prvoj utakmici kvalifikacija pobijedila Finsku s 25-17, dok je Kosovo izgubilo od Francuske s 12-43.