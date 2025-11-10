Naši Portali
DRAMA U TURSKOJ

Objavljeni novi detalji oko kladioničarskog skandala, osam ljudi uhićeno, preko tisuću suspendirano

Erevan: Trening nogometaša Rijeke uoči sutrašnje utakmice u Konferencijskoj ligi
Hrach Khachatryan/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
10.11.2025.
u 21:01

Ova uhićenja i suspenzije uslijedili su nakon što je prošlog tjedna suspendirano 149 sudaca koji su se aktivno kladili na ishode nogometnih utakmica

Osam osoba među kojima i predsjednik prvoligaškog nogometnog kluba Eyupspora Murat Ozkaya u ponedjeljak je i službeno uhićeno u Turskoj zbog sumnji u klađenje na ishode nogometnih utakmica, dok je Turski nogometni savez (TFF) suspendirao 1024 igrača protiv kojih su pokrenute disciplinske istrage.

Ova uhićenja i suspenzije uslijedili su nakon što je prošlog tjedna suspendirano 149 sudaca koji su se aktivno kladili na ishode nogometnih utakmica. Od 1024 suspendirana igrača, njih 27 su iz prvoligaških klubova, neki su i članovi aktualnog prvaka Galatasaraya te još jednog velikana iz Istanbula Besiktasa.

Iz TFF-a su zbog velikog broja suspendiranih igrača od FIFA-e zatražili posebni 15-dnevni period za transfere igrača isključivo na nacionalnoj razini kako bi klubovi mogli popuniti manjkove u kadru. Također, drugoligaška i trećeligaška natjecanja prekinuta su na dva tjedna.
Ključne riječi
drama klađenje Turska

