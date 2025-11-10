Naši Portali
OBJAVIO FOTOGRAFIJU

FOTO Bivši dinamovac ponovno ljubi? Nakon turbulentne veze sa sinjskom manekenkom pokazao lijepu brinetu

Foto: Instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 15:50

Bivši nogometaš Dinama Lirim Kastrati ponovno je u središtu medijske pozornosti zbog ljubavnog života. Nakon turbulentne veze sa sinjskom manekenkom Anđelom Šimac, s kojom ima kćer, čini se da je nogometaš pronašao novu ljubav

Izgleda da albanski nogometaš Lirim Kastrati, domaćoj javnosti poznat po igrama u dresu Dinama i Lokomotive, ali i po burnom privatnom životu, ponovno ljubi. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj pozira ispred ogledala u društvu atraktivne brinete. Par je elegantno odjeven, Kastrati u crno-bijeloj kombinaciji sa sakoom, a njegova, prema svemu sudeći nova odabranica u kratkoj crnoj haljini i visokim čizmama.

Iako nije napisao nikakav opis, nogometaš je označio profil misteriozne djevojke, otkrivši da se zove Sara, te je uz njezino ime dodao emotikon crvenog srca, što se može protumačiti kao jasan znak potvrde veze i da je okrenuo novu stranicu. Ova objava dolazi nakon konačnog prekida s dugogodišnjom partnericom, sinjskom manekenkom Anđelom Šimac, s kojom ima kćer rođenu 2022. godine. Njihova veza bila je sve samo ne mirna, obilježena čestim prekidima i pomirenjima koja su punila medijske stupce. Njihova je romansa od samog početka bila pod povećalom javnosti, još otkako se za njih doznalo putem videa s proslave njegova rođendana. Posljednji prekid navodno se dogodio u travnju ove godine.

Foto: Instagram screenshot

Iako su se i nakon ranijih prekida, poput onog u ožujku 2021. kad je do Lirima došla snimka Anđele s bivšim dečkom i nogometašem Mariom Balotellijem uspijevali pomiriti, čini se da je ovog puta njihovoj ljubavi doista došao kraj. Unatoč svemu, par je sve do početka ove godine ostavljao dojam da su uspjeli prebroditi sve nesuglasice. U veljači je Anđela na društvenim mrežama podijelila fotografije s proslave Lirimova 26. rođendana, čime je potvrdila da su ponovno zajedno.

Anđela Šimac novom objavom demantirala šuškanja o prekidu s Kastratijem
1/24

No najnovije informacije i fotografija s tajanstvenom Sarom sugeriraju da je bivši dinamovac definitivno krenuo dalje. Dok javnost s nestrpljenjem iščekuje više detalja o novoj ljubavi jedno je sigurno – ljubavni život Lirima Kastratija i dalje intrigira obožavatelje i medije.
showbiz Dinamo nova ljubav raskid nogometaš manekenka Anđela Šimac Lirim Kastrati

PA
Pametanumoruludih
16:25 10.11.2025.

Kastrati...znaci nema jaja...

