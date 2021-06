Objavljena nova snimka: Što je radio Rebić kad je Španjolska zabila gol

Hrvatska je pobijeđena u osmini finala Eura u susretu sa Španjolskom (3:5), a jedan od razloga bile su početničke pogreške Ante Rebića koji je usred igre mijenjao kopačke te Joška Gvardiola koji je posegnuo za vodom baš uslijed brzog napada Španjolaca.

– Mijenjanje kopački u 37. minuti... Španjolci to kazne. S druge strane to pijenje vode Gvardiola, to mi isto nije jasno. Kako je uopće ta boca vode završila na tom kraju terena kod njega? Ali to je to odrastanje i sazrijevanje. Sigurno je da ću podvući crtu, napraviti analizu što smo napravili u ovih mjesec dana. Što se mene tiče, ja sam miran, imam ugovor do SP-a, svoj cilj smo do sada odradili, a sada je bitno postići idući cilj, a to je plasman na SP – poručio je danas izbornik Zlatko Dalić te dodao:

– Napravili smo pripremu utakmice kako smo mogli. Kada smo govorili o zamjeni za Perišića, imali smo tri opcije: Brekala, Rebića i Oršića. Stavio sam Rebića jer sam očekivao da će eksplodirati na svojoj prirodnoj poziciji. Vi uvijek imate, normalno, neku drugu ideju. Ali ja stojim iza svojih odluka. Mislim da sam griješio, ali stojim iza svojih odluka.

Dalić je o Rebićevoj reakciji još kazao:

– Nije bilo napetosti. Luka mu je skrenuo pažnju na tu kopačku, ja mu nisam stigao odmah ukazati na to. Mislio sam da će samo zamijeniti kopačku i da će se vratiti. Da je bilo tako, da nismo primili gol, nitko ne bi ni govorio o tome.

