Objavljen video koji Cro Cop ne želi gledati: To je podlo i nisko

UFC se jučer na svom Facebook profilu prisjetio "jednog od najšokantnijih nokauta u povijesti" koji se dogodio 2007. godine. Tada je Gabriel Gonzaga spektakularno pobijedio našeg Mirka Filipovića tako što ga je srušio desnim high-kickom, a onda dokrajčio šakama, a UFC je objavio taj video. Pogledajte ga OVDJE.

Naš najbolji borac svih vremena taj video ne želi gledati što je otkrio u jednom razgovoru 2015. godine.

- To je nisko od promocije i mojeg šefa da prikazuju kako me udario u glavu - rekao je tada Mirko te dodao:

- Na to gledam kao na normalnu stvar. Nije ugodno vidjeti kako te netko udari u glavu, ali to je sve dio posla. Platio sam cijenu. Nije to krivica UFC-a, već moja krivica. Ako me pitate volim li vidjeti taj snimak, ne volim. Dovoljno sam ga puta vidio. Točno znam što se dogodilo.

Srećom, Mirko je 2015. godine osvetio taj poraz. Tada je, kao 40-godišnjak, na UFC Fight Night 64 Krakow Gabrijela Gonzagu u trećoj rundi prekidom nakon serije udaraca laktovima i šakama.

