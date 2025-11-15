Oberan brončana: Osvetila sam se Talijanki za poraz u četvrtfinalu Prvenstva Europe

Nakon što je u petak Ana Viktorija Puljiz osvojila srebro, drugog dana džudaškog Grand Prix turnira u Zagrebu hrvatski džudo bio je u prilici osvojiti još dvije medalje. No, dogodila se još samo jedna i to ona Ive Oberan u kategoriji do 63 kilograma.

Medalja za koju se smatralo da je najvjerojatnija, jer Lara Cvjetko je prvorangirana džudašica svijeta, ipak se nije dogodila. Naime, nakon što je u osmini finala pobijedila iponom a potom izgubila u četvrtfinalu, Cvjetko je sjajno odradila repasažnu borbu nakon čega je izgubila borbu za broncu od Srpkinje Aleksandre Andrić.

I taj poraz pogodio je aktualnu svjetsku doprvakinju do mjere da su ju mnogi imali potrebu tješiti.

- Bila sam neoprezna. Pala sam na prvi napad. Uspjela mi je ubaciti kuk ispred mojeg. No, ostalo mi je dovoljno vremena da nekako nadoknadim tu razliku no protivnica je blokirala sve moje napade.

Dojam je da je neke blokirala i nepropisno za što nije kažnjena.

- Slažem se, naročito u posljednjoj minuti. No, na meni je da ju bacim a ne da čekam kazne. Fizički sam se osjećala dobro no u borbama koje sam gubila radila sam pogreške koje moram popravljati.

Atmosfera u dvorani bila je, kazat će Lara, prilično poticajna.

- Atmosfera je bila predivna i zato mi je još više krivo što nisam uspjela razveseliti domaću publiku no zato je u tome uspjela Iva Oberan.

A Dubrovkinja je, protiv Talijanke Avanzato, svoju borbu za broncu dobila.

- Cilj je bio finale i zlato, no nije mi žao izgubljene borbe u polufinalu jer sam dala sve od sebe. Uspjela sam se od poraza oporaviti pa sam se u borbi za broncu revanširala Talijanki za poraz u četvrtfinalu Prvenstva Europe.

Ta ista cura pobijedila je Katarinu Krišto u prvom kolu. Je li to bio dodatni motiv?

- Ista stvar se dogodila i na Prvenstvu Europe. U prvom kolu je pobijedila Krišto a mene u četvrtfinalu. Ovdje sam joj uzvratila i za Katarinu i za sebe.

Kako je izgledala sama borba

- Ona je jako nezgodna, radimo dosta i na pripremama. Rekla sam si da moram krenuti jako agresivno a prva dva napada još uvijek sam bila uspavana no onda me njen vazari razbudio i išla sam do kraja. Trener mi je prije borbe rekao ako dođem u tu situaciju da to pokušam baciti. Odmah nisam htjela riskirati jer to je tehnika 50-50 posto, ali kako sam gubila na vazari rekla sam sama sebi da nemam što izgubiti.

Zanimljivo je da je Iva i nakon što ju je bacila na leđa suparnicu neko vrijeme čvrsto držala u hvatu. Kao da nije bila sigurna za bodovnu vrijednost svog bacanja.

- Ja uvijek držim, čak i kada sam sigurna da je ipon. Danas su mi barem tri tehnike poništili a mislila sam da su dobra bacanja. Zato je bolje zadržati dok ne vidim ishod nego da moram nastaviti borbu.

Što je u godini na isteku iza a što ispred Oberan?

- Prije dva tjedna sam došla do zlata na Oceania Openu u Australiji a sad sam osvojila medalju u Zagrebu. Sezona je dobra no moglo je biti još medalja. Imam broncu s Grand Slama iz Taškenta u ožujku. Za dva tjedna me čeka posljednje natjecanje ove sezone u Abu Dhabiju, bit će to posljednje natjecanje ove sezone.

Što znače ovi bodovi za njeno mjesto na svjetskoj rang-listi?

- Bila sam 11. ali sam se s tim zlatom i 700 bodova u Australiji spustila na šesto mjesto što mi je donijelo status prve nositeljice na zagrebačkom turniru nakon kojeg bih trebala biti peta.

Od sljedeće godine slijedi lov na olimpijsku vizu.

- To što nisam išla na Olimpijske igre u Pariz me smetalo ali i očvrsnulo. Dosta sam razmišljala a kada sam se nakon toga uspjela vratiti, spremna sam ići samo naprijed.

A kako kaže njen trener, Mateo Semiz, pred Ivom je za dva tjedna nastup na Grand Slamu u Abu Dhabiju.

- U slučaju da je Iva osvojila ovaj turnir ja bih ju poštedio tok nastupa da što ranije možemo početi s pripremama za novu sezonu no ovako ćemo ipak ići.

Za razliku od Ive, Lara Cvjetko u Abu Dhabi neće ići. A zašto je tako objašnjava njen klupski trener i izbornik Dragan Crnov.

- Lara će se sada par dana odmoriti u Zagrebu i mi vrlo brzo krećemo s pripremama.

A kako nam reče sama Lara, te pripreme počinju već u srijedu. Zar to nije premalo dana za predah u tako teškom sportu?

- Meni je odmor već to što neće biti putovanja, naročito onih dalekih.

A Lara bogme ima daleke planove.

- Ja neću odmarati dok ne ostvarim svoje sportske snove.

Znači li to da nema odmora do rujna olimpijske 2028. godine?

- Ne, to znači da nema odmora do iza Olimpijskih igara u Brisbaneu 2032.

Pobjedu u prvom nastupu je upisala i Nina Simić (do 63 kg), koja je bila bolja od Balali, ali je na drugoj stepenici spretnija bila Izraelka Shemesh. U prvom nastupu zaustavljeni su Robert Klačar i Luka Katić (obojica do 73 kg), Luka Zorotović (do 81 kg), Nina Cvjetko i Katarina Krišto (obje do 63 kg) i Anđela Violić (do 70 kg).

Nedjeljni program u Areni Zagreb počinje kvalifikacijama u 10:30 sati, dok je finalni blok u 17 sati. Za sve one koji ne mogu do u Arenu Zagreb, prijenos finalnih borbi nedjeljnog programa bit će na programu HTV 2.