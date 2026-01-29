Ponajbolji hrvatski borac stao na kraj glasinama i otkrio zašto je morao otkazati meč: 'Imam odličan odnos s Gloryjem'

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat trebao se sedmog veljače boriti u Anhemu na Gloryjevom Last Heavyweight Standing turniru na kojem se natjecati može samo osam najboljih Gloryjevih teškaša. Nažalost, zbog ozljede je morao otkazati meč protiv Moryja Kromaha, a detalji njegove ozljede nisu bili objavljeni.

Splitski borac sada je sam odlučio otkriti o čemu se radi pa je na Instagramu objavio poduži video u kojem jasno daje do znanja što se točno događa.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Hej, ljudi. Želim da vam bude jasno zašto se neću boriti na priredbi Last HW Standing 7. veljače. Pojavile su se neke glasine na internetu, ali pravi razlog je sljedeći: moje tetive mišića fleksora su natečene (upaljene) i zglobna čahura nije u dobrom stanju. Nije ništa ozbiljno ili kronično, ali bit će loše ako ne bude tretirano kako treba. Budem li imao dvije-tri borbe u jednoj večeri, tetive bi mogle puknuti, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ako ne napravim adekvatan tretman - rekao je na početku videa u čijem je opisu napisao "Žao mi je što sam vas razočarao".

- Takva je trenutna situacija. Nakon (moje posljednje) borbe nisam imao problema cijeli tjedan, sve je bilo super. Međutim, zbog duge pauze (izvan ringa), kad sam ponovno počeo trenirati nakon tjedan dana, bol se pojavila u tetivama i počela stvarati probleme. Nisam mogao trenirati, udarati normalno ili primati udarce i sparirati. Doktori su prevenirali ozbiljniju ozljedu, rekli su da ako ne zaustavim trening odmah, da ću se još ozbiljnije ozlijediti i imati čak i veće probleme nego ranije - nastavio je Plazibat u istom tonu.

U javnosti su se posljednjih dana pojavile informacije kako je Plazibat meč otkazao zbog nesuglasica oko financijskih uvjeta s Gloryjem čemu je također odlučio stati na kraj.

- Vidio sam neke glasine o tome da sam imao financijske prepirke s Gloryjem. Želim jasno poručiti da imam odličan odnos s Gloryjem. Bili su uz mene protekle dvije i pol godine, uz mene su i sada. Nema nikakvih financijskih problema i podržavaju me kao borca i pomogli su mi na sve moguće načine. Veliko hvala Gloryju, isprike fanovima što neću sudjelovati na Last HW Standing priredbi. Sljedeća borba bi, prema doktorima, mogla biti u svibnju ili lipnju. Do tada bih trebao biti na 100%, imati pravi trening kamp i biti spreman za borbu.

- Ljudi, žao mi je što se neću sada boriti. Tako je, kako je - zaključio je najbolji hrvatski kickboksač.

Plazibat se borbama vratio tek u prosincu prošle godine nakon što je zbog problema s laktom pauzirao dvije i pol godine. U povratničkom meču slavio je protiv Nordinea Mahieddinea jednoglasnom sudačkom odlukom i kvalificirao se za turnir. Glory mu je ekpresno našao zamjenu pa će u ring s Kromahom ući Michael Boapeh.