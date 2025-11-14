Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SJAJNA VIJEST

Ana Viktorija Puljiz osvojila srebro na Grand Prixu u Areni Zagreb

Zagreb: Judo Zagreb Grand Prix 2025., finale žene -57kg, Marica Perišić - Ana Viktorija Puljiz
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.11.2025.
u 20:16

Prvog dana ovogodišnjeg izdanja IJF World Tour Grand Prix Zagreb mlada Ana Viktorija Puljiz je u kategoriji do 57 kilograma osvojila srebrnu medalju

Puljiz je u Zagrebu bila prva nositeljica svoje kategorije nakon osvajanja zlata u Australiji. Solinjanka je prošla u polufinale pobjedom nad Slovenkom Nikom Tomc, dok je prije toga slavila protiv Anđele Samardžić iz BiH. Za finale je nadoknadila zaostatak protiv Švicarke Ndiaye i nakon lijepog wazarija zadržala Švicarku u zahvatu.

Finale pred domaćom publikom bila je prilika da Puljiz prošlogodišnje srebro iz Zagreba nadogradi stepenicom više. Međutim, dvije godine starija Marica Perišić, osma sa svjetske rang ljestvici, dolazila je u bolje prilike i iskoristila ih za dva bacanja koja su značila da zlatna medalja neće završiti oko vrata hrvatske judašice. Puljiz je tako nastavila s osvajanjem medalja na velikim natjecanjima i pokazala kako će biti ozbiljna kandidatkinja za Olimpijske igre 2028.  

"Iako sam zadovoljna osvojenom medaljom, ostaje žal što nisam pobijedila i u finalu pred domaćom publikom. Nisam se u potpunosti držala dogovorene taktike i zbog toga mi je žao. Ipak, srebro na World Touru je dobar rezultat, pogotovo nakon odličnog prvog dijela dana. Idemo u ovom ritmu prema početku kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Angelesu", bili su prvi dojmovi srebrne Puljiz.

U istoj kategoriji nastupila je i Dora Bortas, a nakon što je pobijedila Španjolku Rodriguez Salvador, izgubila je u osmini finala od Britanke Toprak, koja je došla do finalnog bloka.

Dobar dan u Zagrebu imao je i Dani Klačar (do 66 kg). Pobjedama protiv Švicarca Waizeneggera i Amerikanca Berlinera došao je u četvrtfinale. Tamo je izgubio od odmornijeg Mađara Pongracza te je tražio put do postolja preko repasaža. Odlično je krenuo protiv Gruzijca Nadiradzea i poveo na yuko. Nažalost, mladi Puljanin nije izdržao napade protivnika te je izgubio ipponom i završio jako dobar nastup u Zagrebu na sedmom mjestu.

"Odlične kvalifikacije i put do finala, a zatim u finalu Ana Viktorija nije ispoštovala dogovorenu strategiju i ostavljala prostora Perišić. Drago mi je da smo već prvog dana osvojili medalju i mislim da je to odlična najava za subotu i još veći broj naših judašica i judaša", sažeo je prvi dan Grand Prixa Zagreb Dragan Crnov, trener Puljiz i izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

Subota donosi nastup 11 hrvatskih predstavica i predstavnika. Među njima su i Robert Klačar, protiv Španjolca Shuhalieieva, Luka Katić (obojica do 73 kg), koji čeka boljeg iz dvoboja Rumunja Bors Dumitrescua i Latvijca De Angelisa, te Luka Zorotović (do 81 kg), koji ide na Mađara Totha. 

Dubrovkinja Iva Oberan je prva nositeljica u svojoj kategoriji, do 63 kilograma. U 2. kolu čeka bolju iz borbe Dankinje Christensen i Njemice Von Leupoldt. U istoj kategoriji, druga nositeljica je Katarina Krišto, peta s Olimpijskih igara u Parizu, koju očekuje borba protiv pobjednice okršaja Amerikanke Jaspe i Talijanke Avanzato. Nina Simić ide na Balali, a druga sestra Cvjetko, Nina, na početku svog zagrebačkog turnira se bori protiv Britanke Renshall.

Hrvatsko ime broj 1, Lara Cvjetko je, pak, apsolutni favorit u Zagrebu u kategoriji do 70 kilograma. U drugom kolu čeka bolju iz dvoboja Izraelke Kogan i Slovakinje Fizelove. Najmlađa od sestara Cvjetko, 19-godišnja Jana, u istoj kategoriji prolaz u 2. kolo traži protiv Amerikanke Nguyen, dok Dubrovčanka Anđela Violić protiv Njemice Gruenewald traži borbu protiv aktualne svjetske prvakinje, Japanke Shino Tanake u 2. kolu zagrebačkog turnira. Karla Kulić je također u doljnjem dijelu ždrijeba, a na početku ide na Portugalku Pinu. S tribina bodrit će ih olimpijska pobjednica Barbara Đinović (djevojački Matić).
Ključne riječi
Grand Prix Zagreb judo Ana Viktorija Puljiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja