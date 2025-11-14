Ana Viktorija Puljiz osvojila srebro na Grand Prixu u Areni Zagreb

Puljiz je u Zagrebu bila prva nositeljica svoje kategorije nakon osvajanja zlata u Australiji. Solinjanka je prošla u polufinale pobjedom nad Slovenkom Nikom Tomc, dok je prije toga slavila protiv Anđele Samardžić iz BiH. Za finale je nadoknadila zaostatak protiv Švicarke Ndiaye i nakon lijepog wazarija zadržala Švicarku u zahvatu.

Finale pred domaćom publikom bila je prilika da Puljiz prošlogodišnje srebro iz Zagreba nadogradi stepenicom više. Međutim, dvije godine starija Marica Perišić, osma sa svjetske rang ljestvici, dolazila je u bolje prilike i iskoristila ih za dva bacanja koja su značila da zlatna medalja neće završiti oko vrata hrvatske judašice. Puljiz je tako nastavila s osvajanjem medalja na velikim natjecanjima i pokazala kako će biti ozbiljna kandidatkinja za Olimpijske igre 2028.

"Iako sam zadovoljna osvojenom medaljom, ostaje žal što nisam pobijedila i u finalu pred domaćom publikom. Nisam se u potpunosti držala dogovorene taktike i zbog toga mi je žao. Ipak, srebro na World Touru je dobar rezultat, pogotovo nakon odličnog prvog dijela dana. Idemo u ovom ritmu prema početku kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Angelesu", bili su prvi dojmovi srebrne Puljiz.

U istoj kategoriji nastupila je i Dora Bortas, a nakon što je pobijedila Španjolku Rodriguez Salvador, izgubila je u osmini finala od Britanke Toprak, koja je došla do finalnog bloka.

Dobar dan u Zagrebu imao je i Dani Klačar (do 66 kg). Pobjedama protiv Švicarca Waizeneggera i Amerikanca Berlinera došao je u četvrtfinale. Tamo je izgubio od odmornijeg Mađara Pongracza te je tražio put do postolja preko repasaža. Odlično je krenuo protiv Gruzijca Nadiradzea i poveo na yuko. Nažalost, mladi Puljanin nije izdržao napade protivnika te je izgubio ipponom i završio jako dobar nastup u Zagrebu na sedmom mjestu.

"Odlične kvalifikacije i put do finala, a zatim u finalu Ana Viktorija nije ispoštovala dogovorenu strategiju i ostavljala prostora Perišić. Drago mi je da smo već prvog dana osvojili medalju i mislim da je to odlična najava za subotu i još veći broj naših judašica i judaša", sažeo je prvi dan Grand Prixa Zagreb Dragan Crnov, trener Puljiz i izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

Subota donosi nastup 11 hrvatskih predstavica i predstavnika. Među njima su i Robert Klačar, protiv Španjolca Shuhalieieva, Luka Katić (obojica do 73 kg), koji čeka boljeg iz dvoboja Rumunja Bors Dumitrescua i Latvijca De Angelisa, te Luka Zorotović (do 81 kg), koji ide na Mađara Totha.

Dubrovkinja Iva Oberan je prva nositeljica u svojoj kategoriji, do 63 kilograma. U 2. kolu čeka bolju iz borbe Dankinje Christensen i Njemice Von Leupoldt. U istoj kategoriji, druga nositeljica je Katarina Krišto, peta s Olimpijskih igara u Parizu, koju očekuje borba protiv pobjednice okršaja Amerikanke Jaspe i Talijanke Avanzato. Nina Simić ide na Balali, a druga sestra Cvjetko, Nina, na početku svog zagrebačkog turnira se bori protiv Britanke Renshall.

Hrvatsko ime broj 1, Lara Cvjetko je, pak, apsolutni favorit u Zagrebu u kategoriji do 70 kilograma. U drugom kolu čeka bolju iz dvoboja Izraelke Kogan i Slovakinje Fizelove. Najmlađa od sestara Cvjetko, 19-godišnja Jana, u istoj kategoriji prolaz u 2. kolo traži protiv Amerikanke Nguyen, dok Dubrovčanka Anđela Violić protiv Njemice Gruenewald traži borbu protiv aktualne svjetske prvakinje, Japanke Shino Tanake u 2. kolu zagrebačkog turnira. Karla Kulić je također u doljnjem dijelu ždrijeba, a na početku ide na Portugalku Pinu. S tribina bodrit će ih olimpijska pobjednica Barbara Đinović (djevojački Matić).