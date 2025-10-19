Svjetska doprvakinja Lara Cvjetko u Meksiku osvojila svoj četvrti Grand Prix

Lara Cvjetko, svjetska doprvakinja u kategoriji do 70 kilograma, i u meksičkoj Guadalajari dokazala je da pripada u sami svjetski džudaški vrh i da ono najbolje od nje, vjerujemo, tek dolazi. Nije ovo bio turnir s najjačom mogućom konkurencijom no Zagrepčanka koja brani boje Judo kluba Solin opravdala je status prve nositeljice.

Vođena od klupskog joj trenera Dragana Crnova, Lara je osvojila svoj četvrti Grand Prix turnir u karijeri, drugi ove godine. Uz to, Lara u karijeri ima i jednu zlato, četiri srebra i tri bronce na Grand Slam turnirima te dvije bronce na Mastersima.

Na putu do pobjede na turniru čiji je ukupni nagradni fond iznosi 100 tisuća eura, Lara je pobijedila Talijanku Esposito, Belgijku Willems a u finalu i Njemicu Denu Pohl.

- Osjećala sam se jako dobro. Zadovoljna sam no, kao i uvijek, moram popraviti neke stvari. Ovo nije za mene najvažnije natjecanje no sve u svemu osvojila sam još zlato i prilično sam zadovoljna. Moja finalna suparnica je ljevakinja pa mi je time bilo nezgodnije boriti se s njom. Zarana sam povela i uvijek je teško zadržati vodstvo, kada bacite nekoga u prvih deset sekundi, pa sam zaradile brzo dvije kazne no ipak sam kontrolirala borbu. Inače, da nisam izgubila hvat to bi bacanje bilo ocijenjeno kao ipon, jer je poletjela, i borba bi bila gotova pa je i to nešto na čemu moram raditi - kazala je Lara objasnivši kako se odlučila nastupiti na turniru na tako dalekoj destinaciji:

- Htjela sam osvojiti nove bodove za rang listu. Osim toga, bila sam u Kini gdje sam se borila s azijskim suparnicama a ovdje je moj trener htio da se borim s Južnoamerikankama.

Na koncu se dogodilo da se u Guadalajari borila s Europljankama koje bi joj mogle biti glavne suparnice i na predstojećem zagrebačkom Grand Prixu, sredinom studenog. A za taj turnir se prijavila i olimpijska pobjednica Barbara Matić, od neki dan gospođa Barbara, no treba tek vidjeti hoće li se najbolja hrvatska sportašica za prošlu godinu na tom turniru u pojaviti.

- Bit će to posljednji ovosezonski Grand Prix turnir za mene i moram dati sve od sebe i pokušati osvojiti medalju ispred svoje publike.

Hoće li to biti dodatni pritisak za nju?

- To je lagan pritisak jer će ljudi doći navijati za mene ali vjetar u leđa jer će u publici biti i članovi moje obitelji i prijatelji - kazala je Lara Cvjetko.