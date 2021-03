Novo posrnuće: I mladi Korda bolji od Čilića, Međugorac u Acapulcu ostaje zbog dubla

Na svom četvrtom ovogodišnjem turniru Marin Čilić se treći put oprostio već u prvom kolu. Na startu ATP 500 natjecanja u meksičkom Acapulcu bolji od njega bio je 20-godišnji Amerikanac Sebastian Korda, 92. tenisač svijeta, sa 7:5, 6:2.

Marin je u prvom setu poveo s 5:2, potom je (kod 5:3) i servirao za set, ali je izgubio tu dionicu. A u drugoj je na svom servisu osvojio samo četiri poena, ukupno u meču šest puta izgubivši početni udarac. S druge strane, realizirao je samo tri od 15 prilika za obrat.

Mladi Korda (sin Čeha Petra Korde s kojim je Goran Ivanišević igrao parove) očito je veliki potencijal, mnogi mu predviđaju ulazak u Top 10, ali je Čilićev poraz novo razočaranje.

- Marinu nije funkcionirao servis, posebno u drugome setu, i to mu se na žalost sve češće događa. Nadam se da će se taj trend promijeniti i da će Marin početi dobivati. Možda bi, da je dobio prvi set, sve bilo drugačije - kaže Marinov trener Vedran Martić kojega smo uhvatili na Zoom predstavljanju zadarskoga Challengera (52.080 USD) koji će se igrati od 21. do 28. ožujka na terenima Punta Skale u Petrčanima.

A zašto se ne igra u Gradu, objasnio je direktor turnira Toni Dujmenović:

- Velika se pozornost poklanja sigurnosti. U režimu smo tzv. "balona", svi sudionici će morati biti dva puta testirani na COVID-19, tako da nam je lakše bilo organizirati turnir pokraj samog hotela u kojem će tenisači biti smješteni - rekao je Dujmenović, usput spomenuvši da će na turniru nastupiti i Mađar Attila Balazs, 100. na ATP listi, te Rus Tejmuraz Gabašvili, nekad 43. tenisač svijeta.

Od Hrvata pozivnice su zasad osigurane za Duju Ajdukovića i Ninu Serdarušića.

Čilić će u Acapulcu nastupiti i u konkurenciji parova (s Austrijancem Marachom).

- Ako dobro odigra parove, a on to može, to bi mu moglo pomoći a i smanjit će mu stanku do nastupa u Miamiju - objasnio je Martić.