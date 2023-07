Novo pojačanje Hajduka oduševilo navijače: 'Spektakularan, napokon igrač Livajine klase'

Belgijski veznjak Vadis Odjidja-Ofoe debitirao je za Hajduk u velikom derbiju protiv Dinama i u svojih 55 minuta napravio je nekoliko sjajnih poteza čime je već kupio navijače bijelih. Njegovim dolaskom prije svega je iznenađen Ivan Leko koji uopće nije očekivao da će dobiti takvo pojačanje.

- Da mi je netko prije dva mjeseca rekao da će doći u HNL, rekao bih mu da je lud. Bio je uvijek lider, kapetan svojih momčadi. Puno je utakmica odigrao u Ligi prvaka. Malo je čudno da je došao u HNL. Prije mjesec dana bilo je smiješno i nazvati ga. On je sebe pronašao ovdje, u toj emociji. On je igrač emocije i strasti. Vidi se da ima potez, ali tek treba ući u trening i automatizme. On je igrač tipa Livaje, samo na drugoj poziciji - priznao je Leko nakon utakmice.

Navijači Hajduka oduševljeno su komentirali njegovu prezentaciju na društvenim mrežama.

'Odjidja je spektakularan. Ovo nikad nisam vidio u Hajduku, svaki potez mu ima smisla', 'On je igrač koji nam može donijeti titulu', 'Napokon neki igrač Livajine klase', 'Dinamo ima jači vezni red, ali kad Odjidja-Ofoe uđe u formu, bit ćemo ravnopravniji' samo su neki od pozitivnih reakcija.

Ofoe je iz kornera asistirao Rokasu Pukštasu za pobjednički pogodak, a u karijeri je jedno vrijeme nastupao s Ivanom Perišićem, kasnije je igrao za Norwich te Gent gdje je bio jedan od ključnih igrača.