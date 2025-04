Novi trener Osijeka: 'Apsolutno razočaranje za mene i moje igrače. Napravili smo sve'

Marijan Budimir

Izbornik mini vatrenih za VL: U infrastrukturi nas je pretekla i Albanija, ovo je recept za razvoj

– Volio bih da ih što više igra. Bile su ukinute B momčadi. No to je i sada problem jer bi te iste B momčadi igrale u četvrtoj ligi. Trebale bi što prije doći do druge lige, da podražaj bude dobar. Također, malo je momčadi u ligi, svaka je utakmica važna i uvijek se netko bori za nešto, a treneri sve manje stavljaju naše mlade igrače u igru. Odlučuju se za iskusnije ili strance...