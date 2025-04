Glavaš i Šišljagić opet u utrci za župana? 'Kandidatura bi bila rukavica bačena u lice hrvatskom pravosuđu i Vladimiru Šeksu'

Iako se još prije nekoliko dana činilo kako će lokalni izbori u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji proći bez većih uzbuđenja, čini se kako bi kampanja ipak mogla biti u znaku "zaboravljenih asova" i političkih povratnika. Iako on to još nije potvrdio, sve se glasnije govori o mogućoj kandidaturi Branimira Glavaša za osječko-baranjskog župana. Nije to potvrdio, ali nije ni demantirao, a u svojim aktivnim istupima na društvenim mrežama jasno daje naslutiti kako o kandidaturi razmišlja.

Kako je objasnio u javnosti, "krivac" bi za njegov povratak mogao biti – Vladimir Šeks. On mu je, kako Glavaš tvrdi, poručio da će mu presuda postati pravomoćna do lokalnih izbora pa će mu kandidatura stoga zakonski biti zabranjena. Njegova bi kandidatura, rekao je, "bila rukavica bačena u lice hrvatskom pravosuđu, kao i Vladimiru Šeksu, da se ubrza ta pravomoćna presuda koju je najavio". Branimir Glavaš je, podsjetimo, bio prvi osječko-baranjski župan 90-ih godina.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, povratak na čelo Osječko-baranjske županije "lovi" i Vladimir Šišljagić, koji je godinama vodio Glavaševu stranku HDSSB, ali ta je priča završila burnim raskolom. Šišljagić je u ponedjeljak proslavio 68. rođendan, s kojim je otišao i u mirovinu kao liječnik KBC-a Osijek, odnosno kirurg, traumatolog. "Izborni program mi ne treba, uvijek sam bio i bit ću za boljitak i dobrobit naše Osječko-baranjske županije", poručio je nedavno na Facebooku i usmjerio nekoliko strelica prema Nataši Tramišak, kandidatkinji HDZ-a za županicu. Tramišak uživa potporu Ivana Anušića, aktualnog ministra obrane, a upravo je Anušić naslijedio Šišljagića na mjestu župana. Ni za Šišljagićevu eventualnu kandidaturu još nema službene potvrde.

U Đakovu je, pak, svoj povratak na političku scenu najavio bivši gradonačelnik Zoran Vinković, koji je svojedobno dijelio stranačke boje sa Šišljagićem i Glavašem. Kako je ranije osuđen zbog krivotvorenja isprava, nije se mogao jedno vrijeme politički angažirati na izborima, no tvrdi kako mu je zabrana istekla.

