Opet sukob u Interu? Evo kako je Perišićev suigrač naživcirao Ivana ovim potezom

U susretu Serie A između Fiorentine i Intera koji je završio 3:3 jedna situacija je izazvala burne reakcije u Italiji.

Naš reprezentativac Ivan Perišić u 52. minuti zabio je iz jedanaesterca za 3:1 prednost gostiju, ali sporna situacija dogodila se u 40. minuti kada je za 2:1 zabio Matteo Politano.

Talijan je tada proslavio pogodak u stilu Maura Icardija, argentinskog napadača i donedavnog kapetana Intera koji je u posljednje vrijeme u nemilosti trenera i utakmice prati s tribine.

So @Inter_en have gone from Icardi FC to Perisic FC?

Why is he dictating to #Politano how to celebrate his goal?

This is ridiculous pic.twitter.com/s4xkd6hx81