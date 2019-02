Perišić zabio za Inter, Real slavio uz dva jedanaesterca

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je strijelac u remiju (3:3) Intera na gostovanju kod Fiorentine u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Perišić je u 52. minuti iskoristio 11-erac kojim je povisio prednost svoje momčadi na 3:1. Bio je to tek četvrti pogodak Perišića u Serie A ove sezone.

Inače, Fiorentina je povela nakon samo 17 sekundi igre kada je De Vrij skrenuo loptu u vlastitu mrežu pod pritiskom Simeonea nakon što je Chiesa uputio prizeman centaršut, no Inter je vrlo brzo vratio u igru preko Vecina koji je poravnao u 6. minuti da bi Politano u 40. minuti pogodio za prednost gostiju prije odlaska na odmor. nakon Perišićeva gola s bijele točke domaći su do kraja susreta uspjeli doći do boda sjajnim golom Muriela iz slobodnog udarca u 74. minuti i iz 11-erca kojega je u 11. minuti sudačke nadoknade iskoristio Veretout.

Perišić i Marcelo Brozović odigrali su po svih 90 minuta za Inter, dok je Marko Pjaca u igru za Fiorentinu ušao u 58. minuti.

Treći Inter sada ima 47 bodova, devet manje od drugog Napolija, a dva više od četvrtog Milana, dok je Fiorentina deveta sa 36 bodova.

Real slavio uz dva penala

Real Madrid u 25. je kolu španjolskog nogometnog prvenstva uz puno muke slavio na gostovanju kod Levantea (2:1). Bilo je to blijedo izdanje kraljevskog kluba koji je oba gola zabio iz jedanaesteraca.

Real je prvi jedanaesterac izborio u 41. minuti. Luka Modrić ubacio je loptu, Enis Bardhi igrao je rukom, a sudac je uz pomoć VAR-a pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Karim Benzema.

Izjednačio je Roger koji je u 60. minuti zabio u padu iz teške situacije, no Real je ipak stigao do pobjede.

U 76. minuti Casemiro je pao nakon kontakta s Doukoureom i sudac je drugi put svirao jedanaesterac. Najstrožu kaznu u gol je pretvorio Gareth Bale.

Do kraja utakmice gledali smo vrlo grubu igru, a Real je od 86. minute igrao s igračem manje jer je Nacho skupio dva žuta kartona.

Luka Modrić odigrao je čitavu utakmicu za Real.

Na ljestvici vodi Barcelona s 57 bodova, slijedi Atletico s 50 pa Real s 48 bodova. Levante je na 13. mjestu s 30 bodova.

Borussia slavila protiv Bayera

Vodeći sastav njemačkog nogometnog prvenstva Borussia iz Dortmunda ponovno ima tri boda prednosti u odnosu na prvog pratitelja i branitelja naslova Bayern iz Muenchena zahvaljujući 3:2 domaćoj pobjedi protiv Bayera iz Leverkusena u 23. kolu ostvarenoj u nedjelju.

Borussia je povela preko Zagadoua (30), na 1:1 poravnao je Volland (37), ali da domaći na odmor ipak od s prednosti pobrinuo se Sancho (38). U nastavku je Goetze (60) povisio na 3-1 da bi Tah (75) smanjio na konačnih 3-2.

Borussia sada ima 54 boda, dok je Bayern, koji je u subotu svladao Herthu sa 1:0 na 51 bodu.

Tin Jedvaj odigrao je čitav susret za Bayer koji je ostao sedmi sa 36 bodova, jednim manje od šestog Eintrachta iz Frankfurta koji je ranije u nedjelju kao gost svladao Hannover 96 sa 3:0, a hrvatski reprezentativac Ante Rebić bio je strijelac prvog gola u tom susretu. Rebić je doveo svoj sastav u vodstvo u 54. minuti preciznim udarcem s lijeve strane domaćeg kaznenog prostora. Bio je to njegov osmi ovosezonski prvenstveni pogodak, a igrao je do 90. minute. Pobjedu momčadi iz Frankfurta potvrdili su Jović (63) i Kostić (90). Hannover je ostao pretposljednji, 17. sa 14 bodova.

