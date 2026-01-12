Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAR I ON?

Novi šamar za Dalića i Hrvatsku: Važna karika vatrenih saznala grozne vijesti...

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
12.01.2026.
u 17:43

Samo dan nakon spektakularne pobjede protiv Wolfsburga, za Bayern i hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića stigle su loše vijesti. Iako se isprva činilo da ozljeda nije teška, detaljni liječnički pregledi otkrili su ozbiljniji problem zbog kojeg će morati pauzirati nekoliko tjedana

Gorke vijesti za Bayern stigle su samo dan nakon furiozne demonstracije moći i pobjede od 8:1 protiv Wolfsburga. Hrvatski reprezentativac i branič bavarskog kluba Josip Stanišić (25) u nedjeljnom se bundesligaškom dvoboju ozlijedio teže nego što se u prvi mah strahovalo. Stanišić je ozljedu zadobio neposredno prije posljednjeg sučevog zvižduka, a dijagnoza liječničke službe Bayerna potvrdila je ono najgore: radi se o ozljedi ligamenata i zglobne čahure u desnom skočnom zglobu.

Prema informacijama njemačkih medija, u Münchenu interno procjenjuju da će Stanišić, ovisno o tijeku oporavka, morati pauzirati oko tri tjedna. To znači da neće biti na raspolaganju treneru Vincentu Kompanyju u nizu važnih utakmica, uključujući prvenstvene dvoboje protiv Kölna (14. siječnja), Leipziga (17. siječnja), Augsburga (24. siječnja) te vrlo vjerojatno i protiv HSV-a (31. siječnja). Također, gotovo je sigurno da će propustiti i preostale dvije utakmice grupne faze Lige prvaka, protiv Union Saint Gilloisea (21. siječnja) i u gostima kod nizozemskog PSV Eindhovena (28. siječnja). Ako oporavak prođe prema planu, Hrvat bi se na teren mogao vratiti za prvenstvenu utakmicu protiv Hoffenheima osmog veljače.

Ironično, prve prognoze nakon utakmice bile su optimistične i nitko nije očekivao ovakav ishod. Šef Bayerna Max Eberl (52) u katakombama stadiona je kratko nakon susreta na upit novinara kazao: "Ne izgleda tako strašno". Čak je i sam Stanišić, lagano šepajući prilikom izlaska iz arene, poručio: "Mislim da nije ništa ozbiljno". Nažalost, magnetska rezonancija pokazala je drugačiju, puno ozbiljniju sliku, a ova ozljeda i duži izostanak pogađaju rekordnog prvaka Njemačke teže nego što se očekivalo.

Podsjetimo, nesretni trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi, točnije u 94. minuti, kada je hrvatski branič nezgodno izvrnuo desni gležanj i ostao ležati na travnjaku. Liječnička služba Bayerna odmah mu je pružila pomoć, no bilo je jasno da ne može nastaviti utakmicu. Budući da je trener Vincent Kompany do tog trenutka već iskoristio sve zamjene, Bayern je uvjerljivu pobjedu morao osigurati s devet igrača u polju do kraja susreta.

Josip Stanišić tako je postao tek posljednji u nizu profesionalaca na koje trener Kompany ne može računati u nadolazećem razdoblju. Za gostujuću utakmicu protiv Kölna u srijedu neće biti dostupni ni Sacha Boey (bolest), Alphonso Davies (bolest), Jamal Musiala (u procesu oporavka nakon loma lisne kosti i višestrukih puknuća ligamenata gležnja), Nicolas Jackson (na Afričkom kupu nacija), a vrlo vjerojatno ni Joshua Kimmich, koji također ima problema sa skočnim zglobom.
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Josip Stanišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Zlatko Dalić održao konferenciju za medije
NA DUHOVNOJ OBNOVI

Zlatko Dalić podijelio svoje svjedočanstvo vjere: 'Veliki grad nosi kocku, drogu i alkohol'

"Samo jedan pogrešan korak vas odvede na krivi put. Samo jedan ulazak u krivu ulicu i teško se vratiti. Svaki put pred tim iskušenjima sjetio bih se mame i njenih savjeta. Uvijek mi je bila ona u glavi da ne pogriješim. Hvala dragom Bogu da nisam učinio pogrešan korak jer veliki grad nosi i loše društvo: kocku, drogu i alkohol i sve ono što je danas moderno", rekao je izbornik.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
ZASLUŽUJE VIŠE

Strahovito je koliko hrvatski navijači podcjenjuju ovog vatrenog, ne doživljavaju ga

Ovim tekstom se ni u kojem smislu ne želi reći da je Smolčić definitivno ili stopostotno bolji nogometaš od Valinčića i Juranovića. Želi se samo reći da u posljednjih nekoliko mjeseci igra više i bolje od Juranovića te da igra u daleko većoj i zahtjevnijoj konkurenciji nego što to radi Valinčić, i želi se reći da je, sa svim tim nepobitnim činjenicama, baš ovakvo intenzivno podcjenjivanje Smolčića od strane hrvatskog nogometnog puka krajnje nepošteno

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!