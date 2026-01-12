Novi šamar za Dalića i Hrvatsku: Važna karika vatrenih saznala grozne vijesti...

Gorke vijesti za Bayern stigle su samo dan nakon furiozne demonstracije moći i pobjede od 8:1 protiv Wolfsburga. Hrvatski reprezentativac i branič bavarskog kluba Josip Stanišić (25) u nedjeljnom se bundesligaškom dvoboju ozlijedio teže nego što se u prvi mah strahovalo. Stanišić je ozljedu zadobio neposredno prije posljednjeg sučevog zvižduka, a dijagnoza liječničke službe Bayerna potvrdila je ono najgore: radi se o ozljedi ligamenata i zglobne čahure u desnom skočnom zglobu.

Bayern expect Josip Stanišić to be out for around 3 weeks, depending on the recovery process [@BILD] pic.twitter.com/D4hVb9HqiX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 12, 2026

Prema informacijama njemačkih medija, u Münchenu interno procjenjuju da će Stanišić, ovisno o tijeku oporavka, morati pauzirati oko tri tjedna. To znači da neće biti na raspolaganju treneru Vincentu Kompanyju u nizu važnih utakmica, uključujući prvenstvene dvoboje protiv Kölna (14. siječnja), Leipziga (17. siječnja), Augsburga (24. siječnja) te vrlo vjerojatno i protiv HSV-a (31. siječnja). Također, gotovo je sigurno da će propustiti i preostale dvije utakmice grupne faze Lige prvaka, protiv Union Saint Gilloisea (21. siječnja) i u gostima kod nizozemskog PSV Eindhovena (28. siječnja). Ako oporavak prođe prema planu, Hrvat bi se na teren mogao vratiti za prvenstvenu utakmicu protiv Hoffenheima osmog veljače.

Ironično, prve prognoze nakon utakmice bile su optimistične i nitko nije očekivao ovakav ishod. Šef Bayerna Max Eberl (52) u katakombama stadiona je kratko nakon susreta na upit novinara kazao: "Ne izgleda tako strašno". Čak je i sam Stanišić, lagano šepajući prilikom izlaska iz arene, poručio: "Mislim da nije ništa ozbiljno". Nažalost, magnetska rezonancija pokazala je drugačiju, puno ozbiljniju sliku, a ova ozljeda i duži izostanak pogađaju rekordnog prvaka Njemačke teže nego što se očekivalo.

Podsjetimo, nesretni trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi, točnije u 94. minuti, kada je hrvatski branič nezgodno izvrnuo desni gležanj i ostao ležati na travnjaku. Liječnička služba Bayerna odmah mu je pružila pomoć, no bilo je jasno da ne može nastaviti utakmicu. Budući da je trener Vincent Kompany do tog trenutka već iskoristio sve zamjene, Bayern je uvjerljivu pobjedu morao osigurati s devet igrača u polju do kraja susreta.

Josip Stanišić tako je postao tek posljednji u nizu profesionalaca na koje trener Kompany ne može računati u nadolazećem razdoblju. Za gostujuću utakmicu protiv Kölna u srijedu neće biti dostupni ni Sacha Boey (bolest), Alphonso Davies (bolest), Jamal Musiala (u procesu oporavka nakon loma lisne kosti i višestrukih puknuća ligamenata gležnja), Nicolas Jackson (na Afričkom kupu nacija), a vrlo vjerojatno ni Joshua Kimmich, koji također ima problema sa skočnim zglobom.