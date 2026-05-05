Amerikanci objavili kraj velike operacije u Iranu: 'Epski bijes je gotov, kreće Projekt sloboda'

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da je američka vojna operacija protiv Irana, pokrenuta u veljači, završena te da se Washington sada okreće osiguravanju slobodne plovidbe kroz strateški važan Hormuški tjesnac. “Operacija je gotova. Epic Fury, kao što je predsjednik obavijestio Kongres, završili smo tu fazu”, rekao je Rubio na brifingu u Bijeloj kući, dodajući: “Postigli smo ciljeve te operacije.”

Prema njegovim riječima, SAD sada prelazi na novu fazu djelovanja pod nazivom “Project Freedom”, usmjerenu na zaštitu trgovačkih brodova i stabilizaciju pomorskog prometa u regiji. “Sad smo na Project Freedomu. To je ono što sada provodimo”, rekao je Rubio, naglasivši da se radi o operaciji koja bi trebala omogućiti ponovno sigurno funkcioniranje ključne globalne trgovačke rute. Unatoč završetku operacije, Rubio je poručio da američka administracija ne isključuje buduće vojne akcije. Predsjednik Donald Trump, kako je naveo, “nije isključio mogućnost nastavka bombardiranja” ako pregovori propadnu ili dođe do kršenja primirja. Rubio je naglasio da su trenutne aktivnosti SAD-a u okviru primirja “defenzivne prirode”. “Ovo nije ofenzivna operacija. Ovo je defenzivna operacija. Nema pucnjave osim ako se na nas ne puca prvi”, rekao je.

Istodobno, situacija u Hormuškom tjesnacu i dalje je napeta. Iran je, prema državnim medijima, uveo novi sustav upravljanja pomorskim prometom, dok su snage Revolucionarne garde ponovno upozorile brodove koji prolaze kroz područje. Teheran se pritom optužuje da pokušava ograničiti ili kontrolirati prolaz kroz jednu od najvažnijih svjetskih naftnih ruta. Rubio je poručio da takvo stanje ne smije postati “nova normalnost”. “Ni pod kojim okolnostima ne smijemo dopustiti da se normalizira činjenica da oni mogu dizati u zrak trgovačke brodove i postavljati mine u vodu”, rekao je.

SAD pritom ističe da operacija ima i međunarodnu dimenziju. Rubio tvrdi da je više država izrazilo spremnost za sudjelovanje u projektu osiguranja plovidbe, iako nije želio otkriti o kojim se zemljama radi. “Mnogo zemalja želi pomoći, ali ne mogu sve vojno sudjelovati. Neke će pomoći na druge načine”, rekao je. Istodobno, američki državni tajnik pokušao je pojačati diplomatski pritisak na Teheran, uključujući i suradnju s Kinom. Poručio je da bi Peking trebao jasno prenijeti Iranu da će daljnje destabiliziranje regije dovesti do međunarodne izolacije. “Vi ste negativac u ovoj priči. Ne biste trebali napadati brodove i postavljati mine”, rekao je Rubio, dodajući da Iran “drži globalno gospodarstvo kao taoca”.

Rubio je također upozorio na šire posljedice sukoba, uključujući rast cijena energenata u SAD-u, gdje su cijene goriva porasle za oko 50 posto od početka krize. Ipak, tvrdi da su Sjedinjene Države u boljem položaju od drugih država. “Ostatak svijeta trpi mnogo više”, rekao je. Rubio je još kazao kako SAD nastoji utvrditi o čemu je Iran uopće spreman pregovarati, pri čemu bi početni dogovor mogao biti okviran, bez konačnog formalnog sporazuma. “Iran sada ima priliku jasno reći da ne želi nuklearno oružje”, rekao je Rubio, ali je istovremeno izrazio skepsu prema iranskim namjerama. “Kažu da ne žele nuklearno oružje, ali ne ponašaju se tako”, zaključio je američki državni tajnik.