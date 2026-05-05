Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAD MIJENJA STRATEGIJU

Amerikanci objavili kraj velike operacije u Iranu: 'Epski bijes je gotov, kreće Projekt sloboda'

FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
05.05.2026.
u 22:58

SAD sada prelazi na novu fazu djelovanja pod nazivom “Project Freedom”, usmjerenu na zaštitu trgovačkih brodova i stabilizaciju pomorskog prometa u regiji.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da je američka vojna operacija protiv Irana, pokrenuta u veljači, završena te da se Washington sada okreće osiguravanju slobodne plovidbe kroz strateški važan Hormuški tjesnac. “Operacija je gotova. Epic Fury, kao što je predsjednik obavijestio Kongres, završili smo tu fazu”, rekao je Rubio na brifingu u Bijeloj kući, dodajući: “Postigli smo ciljeve te operacije.”

Prema njegovim riječima, SAD sada prelazi na novu fazu djelovanja pod nazivom “Project Freedom”, usmjerenu na zaštitu trgovačkih brodova i stabilizaciju pomorskog prometa u regiji. “Sad smo na Project Freedomu. To je ono što sada provodimo”, rekao je Rubio, naglasivši da se radi o operaciji koja bi trebala omogućiti ponovno sigurno funkcioniranje ključne globalne trgovačke rute. Unatoč završetku operacije, Rubio je poručio da američka administracija ne isključuje buduće vojne akcije. Predsjednik Donald Trump, kako je naveo, “nije isključio mogućnost nastavka bombardiranja” ako pregovori propadnu ili dođe do kršenja primirja. Rubio je naglasio da su trenutne aktivnosti SAD-a u okviru primirja “defenzivne prirode”. “Ovo nije ofenzivna operacija. Ovo je defenzivna operacija. Nema pucnjave osim ako se na nas ne puca prvi”, rekao je.

Istodobno, situacija u Hormuškom tjesnacu i dalje je napeta. Iran je, prema državnim medijima, uveo novi sustav upravljanja pomorskim prometom, dok su snage Revolucionarne garde ponovno upozorile brodove koji prolaze kroz područje. Teheran se pritom optužuje da pokušava ograničiti ili kontrolirati prolaz kroz jednu od najvažnijih svjetskih naftnih ruta. Rubio je poručio da takvo stanje ne smije postati “nova normalnost”. “Ni pod kojim okolnostima ne smijemo dopustiti da se normalizira činjenica da oni mogu dizati u zrak trgovačke brodove i postavljati mine u vodu”, rekao je.

SAD pritom ističe da operacija ima i međunarodnu dimenziju. Rubio tvrdi da je više država izrazilo spremnost za sudjelovanje u projektu osiguranja plovidbe, iako nije želio otkriti o kojim se zemljama radi. “Mnogo zemalja želi pomoći, ali ne mogu sve vojno sudjelovati. Neke će pomoći na druge načine”, rekao je. Istodobno, američki državni tajnik pokušao je pojačati diplomatski pritisak na Teheran, uključujući i suradnju s Kinom. Poručio je da bi Peking trebao jasno prenijeti Iranu da će daljnje destabiliziranje regije dovesti do međunarodne izolacije. “Vi ste negativac u ovoj priči. Ne biste trebali napadati brodove i postavljati mine”, rekao je Rubio, dodajući da Iran “drži globalno gospodarstvo kao taoca”.

Rubio je također upozorio na šire posljedice sukoba, uključujući rast cijena energenata u SAD-u, gdje su cijene goriva porasle za oko 50 posto od početka krize. Ipak, tvrdi da su Sjedinjene Države u boljem položaju od drugih država. “Ostatak svijeta trpi mnogo više”, rekao je. Rubio je još kazao kako SAD nastoji utvrditi o čemu je Iran uopće spreman pregovarati, pri čemu bi početni dogovor mogao biti okviran, bez konačnog formalnog sporazuma. “Iran sada ima priliku jasno reći da ne želi nuklearno oružje”, rekao je Rubio, ali je istovremeno izrazio skepsu prema iranskim namjerama. “Kažu da ne žele nuklearno oružje, ali ne ponašaju se tako”, zaključio je američki državni tajnik.

Spremaju se za najgore, masovno gomilaju zalihe na 150 lokacija: Ministar objasnio zašto
Ključne riječi
Rat u Iranu Marco Rubio

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Ultravox
Ultravox
23:18 05.05.2026.

Epic Fail nakon Epic Fury.

CH
chemica
23:15 05.05.2026.

Zekanović i Šćipe, a bogami i Bartulica su upravo svečano objavili da nemamo što brinuti jer su oni riješili problem. Ajde nek se sad javi nepopravljiv optimist koji misli da će ovo sve skupa dobro završiti po sve nas. Stari, daj pliz. Zrno utjehe nam daj, ništa nam više ne treba. Od grohotnog smijeha smo već obnevidjeli, ali to se baš i ne čini racionalnom reakcijom, više neuravnoteženom. Smijemo se da ne bismo plakali?

LU
lucio2
23:22 05.05.2026.

Kad nemaš niti mozga niti petlje niti morala, normalno je da kompenziraš velikim rijecima i parolama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!