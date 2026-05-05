#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Nakon 20 godina čekanja

Arsenal u Ligi prvaka ima nestvaran učinak, to im je najuspješniji niz u klupskoj povijesti

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Dylan Martinez/REUTERS
Edi Džindo
05.05.2026.
u 23:20

Topnici su na svojem Emiratesu s 1:0 svladali madridski Atletico u uzvratu i tako s ukupnih 2:1 prošli dalje, zabio je Bukayo Saka

Arsenal će drugi puta u svojoj povijesti, a prvi puta nakon 20 godina igrati u finalu Lige prvaka! Topnici će ponovno igrati najvažniju klupsku utakmicu nakon što su 2006. poraženi s 2:1 protiv Barcelone. U uzvratu polufinala su igrači Arsenala svladali Atletico Madrid s 1:0 i tako prošli u finale s ukupnih 2:1. Domaćin nije odigrao maestralnu utakmicu na svojem Emiratesu, ali je bio bolji suparnik na susretu i zasluženo prošao u finale.

Bio je ovo dvoboj dva kluba koja su odigrala najviše utakmica u povijesti Lige prvaka, a da pritom nisu osvojila naslov prvaka. Treneri ušli u okršaj s drukčijim filozofijama. Dok je Mikel Arteta izveo sastav s čak pet promjena u odnosu na prvi susret prošlog tjedna, Diego Simeone je imao samo jednu promjenu u prvih jedanaest u odnosu na okršaj u Madridu.

Prvi je zaprijetio Atletico u desetoj minuti nakon što su Alvarez i Griezmann odigrali odličnu kombinaciju, a nakon povratne lopte Francuza Giuliano SImeone nije uspio pogoditi. To je više-manje bilo to od ozbiljnijih akcija koje je Atletico 'složio' u prvom poluvremenu. Od tada je gotovo pa cijelo vrijeme postojao samo Arsenal, i to stvarajući prilike iz različitih situacija; kombinatornih akcija, kontranapada, prekida, solo-prodora, a topnici su do vodstva i do "jedne noge u polufinalu" došli u 45. minuti pogotkom - iz odbijanca. Nakon dobre akcije u kojoj je Gyökeres s desne strane prošao, ubacio na lijevu, Trossard je pokušao s desetak metara, Jan Oblak odbio, a Bukayo Saka natrčao na loptu i pogodio u krucijalnom trenutku za svoju momčad. Zanimljivo, Arsenal je u prvom dvoboju postigao pogodak u 44. minuti, a u uzvratu u 45. minuti.

I drugo poluvrijeme počelo je promašajem Simeonea, ovaj puta znatno većim i manje jasnim u 50. minuti. Ipak, od tada Arsenal je stvorio još četiri do pet obećavajućih situacija, od kojih je najveća bila čisti zicer Gyökeresa koji Šveđanin nije iskoristio nakon fenomenalnog ubačaja Hincapieja s lijevog boka u 66. minuti. Ipak Arsenal nije potonuo u tim trenucima. Kad je Atletico stvorio nešto jači pritisak, topnici su bili kompaktni i disciplinirani, no i londonska momčad je i dalje tražila drugi gol. Imali su Atleti pred kraj još neke šanse preko Sorlotha i Baene, no ništa se nije materijaliziralo. Igrači Arsenala su pretrčali gotovo jednak broj metara kao igrači Atletica, što puno govori o pristupu momčadi koja je zaslužila finale.

Arsenal je tako ostao jedina neporažena momčad ove sezone u Ligi prvaka, s učinkom od jedanaest pobjeda i tri poraza u 14 susreta. To je ujedno i najuspješniji europski niz u klupskoj povijesti. S druge strane, Atletico će provesti ovu sezonu bez trofeja, a prekinuo se i Atleticov savršen skor 3 od 3 u europskim polufinalima protiv engleskih klubova.

Arsenal tako u finalu 30. svibnja u Budimpešti čeka boljeg iz dvoboja Bayerna i Paris Saint-Germaina u Münchenu, koji je na rasporedu večeras od 21 sat. 

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća
Atletico Madrid Liga prvaka Arsenal

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal
NE MIRE SE SA SITUACIJOM

Englezi su bijesni, urlaju o pljački, legende u studiju poludjele: 'Čovječe, gdje je zdrav razum?'

U Engleskoj je zavladalo ogorčenje nakon remija 1:1 između Arsenala i Atlético Madrida u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka. Britanski mediji i nogometne legende jednoglasno su optužili nizozemskog suca za krađu, no glavna meta kritika postao je trener Atlética Diego Simeone, čije je ponašanje uz aut-liniju opisano kao ključni faktor koji je slomio suca

