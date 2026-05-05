Ronaldo se opet počastio poklonom od preko milijun eura!? Pogađate o čemu je riječ...

Cristiano Ronaldo i dalje puni naslovnice izvan nogometnih terena. Portugalska superzvijezda poznata je po svojim nogometnim dosezima, ali njegov život izvan terena jednako je u centru pozornosti. Nedavno je 41-godišnjak dodao još jedan izvanredan primjerak svojoj posebnoj kolekciji, naručivši vozilo po mjeri koje se naziva jednim od najskupljih i najrjeđih te vrste na svijetu.

Njegova zarada omogućava mu da ima tako posebne afinitete, nedostupne običnim smrtnicima. Godine je proveo na vrhu europskog nogometa s Manchester Unitedom i Real Madridom, gdje je osvojio više naslova Lige prvaka i etablirao se kao globalna ikona.

Njegov prelazak na Bliski istok 2023. godine došao je s ogromnim financijskim paketom, a izvješća sugeriraju da mu trenutačna zarada iznosi oko 200 milijuna dolara godišnje. Osim igračke plaće, Ronaldo je izgradio ogroman poslovni brend. Njegovo ime "CR7" vezano je za hotele, odjeću i parfeme.

U kombinaciji s njegovim prihodima iz karijere, njegovo ukupno bogatstvo procjenjuje se na preko 1,4 milijarde dolara. Ronaldova financijska moć omogućila mu je da izgradi jednu od najimpresivnijih kolekcija automobila na svijetu, koja sadrži rijetke modele Bugattija, Ferrarija i Lamborghinija. Njegov najnoviji dodatak je Mercedes-AMG G63 kabriolet po mjeri, kojeg je modificirao Refined Marquesa. Dok je standardni G-Wagon već luksuzno vozilo, ova specifična verzija košta otprilike 1,32 milijuna dolara. Automobil je dio izuzetno ograničene serije, s tek 20 primjeraka proizvedenih diljem svijeta. Ono što Ronaldovu narudžbu izdvaja jest razina prilagodbe.

Vozilo je pripremljeno u žutoj i plavoj boji, što su primarne boje njegovog trenutačnog kluba, Al Nassra. Također ima prilagođene pragove vrata "CR7", što ga čini jedinstvenim 'spomenikom' njegovoj karijeri i trenutačnoj momčadi. Automobil je kabriolet s mekim krovom, što je rijetka značajka za teški SUV, a uključuje i stražnja vrata koja se otvaraju i zatvaraju radi lakšeg pristupa. Za Ronalda, ovaj automobil predstavlja njegovo trenutačno poglavlje u Saudijskoj Arabiji i njegovo mjesto najplaćenijeg sportaša na svijetu.