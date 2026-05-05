Gotovo je! Velikoj zvijezdi svi su okrenuli leđa: 'Potjerajte ga...'

Napetost u svlačionici Real Madrida dosegnula je točku vrenja, a ozračje uoči ključnog El Clasica protiv Barcelone je toksično, kako ga opisuju španjolski mediji. Od ispadanja iz Lige prvaka protiv Bayerna, incidenti se nižu jedan za drugim, a u epicentru većine njih nalazi se najveća zvijezda kluba, Kylian Mbappé. Kombinacija unutarnjih sukoba, nestabilne pozicije trenera Álvara Arbeloe i neizvjesne budućnosti nekoliko igrača stvorila je sliku potpunog nesklada i apatije u trenutku kada bi momčad trebala biti najujedinjenija. Iako problemi tinjaju već neko vrijeme, čini se da je Francuzov status nedodirljivog kap koja je prelila čašu.

Prema izvještajima uglednih medija poput L'Equipea i The Athletica, Mbappéovo ponašanje daleko je od profesionalnog. Navodno je tijekom jednog treninga verbalno napao i uvredljivim rječnikom se obratio članu stručnog stožera koji je signalizirao zaleđe. To nije bio izoliran slučaj. Na zajedničku večeru koju su organizirali igrači zakasnio je čak 40 minuta, a za oba incidenta prošao je bez ikakvih sankcija. Upravo te "posebne privilegije" izazivaju najveći bijes u svlačionici, gdje se stvara osjećaj da za francuskog napadača vrijede drugačija pravila. Suigrači su navodno frustrirani njegovim "sebičnim" i "individualističkim" stavom, kako na terenu, tako i izvan njega.

Posljedica takvog ponašanja je sve veća izolacija. Mbappé se, kako piše španjolska Marca, potpuno udaljio od ostatka momčadi te održava bliske odnose isključivo s francuskim kolegama - Aurelienom Tchouamenijem, Eduardom Camavingom i Ferlandom Mendyjem. U pozadini svega odvija se i tihi "rat za moć" s Viniciusom Juniorom. Iako je njihov osobni odnos navodno dobar, borba za status prve violine momčadi očito se priklonila na stranu Brazilca. Dok je Vinicius svojim zalaganjem i golovima nosio momčad i stekao bezrezervnu podršku i simpatije suigrača, podrška Mbappéu se osjetno smanjila. "Za Viniciusa bi grupa učinila sve, za Mbappéa trenutno ne baš", slikovito opisuje situaciju izvor iz kluba.

Kap koja je prelila čašu strpljenja kod navijača bio je njegov kontroverzni odmor. Dok se trebao oporavljati od ozljede zadnje lože, Mbappé je s djevojkom, španjolskom glumicom Ester Expósito, otputovao u Italiju, točnije na Sardiniju. Njegov povratak u Madrid samo nekoliko sati prije utakmice s Espanyolom izazvao je lavinu kritika, a mnogi su taj potez protumačili kao jasan znak manjka predanosti. Situaciju je morao smirivati i trener Arbeloa, no njegova je poruka bila dvosmislena i oštra. "Nijedan igrač nije važniji od Real Madrida. DNK ovog kluba nisu izgradili igrači koji nose smokinge, već oni koji teren napuštaju u dresovima umrljanim znojem, blatom i umorom", poručio je trener, jasno aludirajući na svoju glavnu zvijezdu.

Osim narušenih odnosa sa suigračima, Mbappéov odnos s trenerom Arbeloom opisuje se kao izrazito hladan. Neki španjolski mediji čak idu toliko daleko da tvrde kako je njegova ozljeda u remiju protiv Betisa bila "prikladna izlika" da se distancira od kluba i svlačionice od koje mu je, navodno, "svega dosta". S druge strane, njegovi predstavnici tvrde da se radi o "pretjeranom tumačenju elemenata vezanih za period oporavka koji je klub strogo nadzirao". Unatoč ozljedama koje su ga ove sezone s terena udaljile na 53 dana, i dalje je s 41 pogotkom uvjerljivo najbolji strijelac momčadi, što cijelu situaciju čini još kompliciranijom.

Iako je Mbappé u centru pozornosti, on nije jedini problem u Madridu. Cjelokupno stanje u momčadi je loše, a incidenti su doprinijeli pogoršanju raspoloženja unutar Realovog trening kampa. Prije nekoliko tjedana u žestokom verbalnom sukobu sudjelovao je i branič Antonio Rüdiger, koji se kasnije ispričao i u znak pomirenja odveo cijelu momčad s obiteljima na ručak. Unatoč tome, zajedništvo je na najnižim granama. Treneru Arbeloi se sprema otkaz, a kao mogući nasljednik sve se glasnije spominje José Mourinho. Pred momčadi je utakmica protiv Barcelone u kojoj njihovim rivalima treba samo bod da osiguraju naslov prvaka, što bi za Real bio scenarij iz noćne more. Hoće li Mbappé biti spreman za taj dvoboj, nitko ne zna. "Samo on zna", rekao je jedan izvor iz kluba, ostavljajući sudbinu Reala u rukama igrača koji je, čini se, postao veći od kluba.