Akcijski plan hrvatsko-njemačkog partnerstva

Njemačka će se u politici prema Balkanu oslanjati na Hrvatsku

Sandra Veljković
05.05.2026.
u 19:54

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

Novi i detaljniji Akcijski plan od onog iz 2019. potpisat će danas u Berlinu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman s njemačkim kolegom Johannom Wadephulom. Taj plan, kao i zajednička izjava, definirat će kako će hrvatsko-njemačko partnerstvo funkcionirati u praksi, i to u jako promijenjenim okolnostima nego što su bile prije sedam godina. Europa je danas pod snažnim sigurnosnim pritiskom, s ratom u Ukrajini, sve većim geopolitičkim napetostima i izraženijim vanjskim utjecajima, zbog čega dvije zemlje stabilnost i sigurnost stavljaju u središte suradnje. Baš u takvom okviru jugoistočna Europa postaje prostor kroz koji se ta sigurnosna politika konkretno prelama.

Njemačka Gordan Grlić Radman

