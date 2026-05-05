Njemačka će se u politici prema Balkanu oslanjati na Hrvatsku

Novi i detaljniji Akcijski plan od onog iz 2019. potpisat će danas u Berlinu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman s njemačkim kolegom Johannom Wadephulom. Taj plan, kao i zajednička izjava, definirat će kako će hrvatsko-njemačko partnerstvo funkcionirati u praksi, i to u jako promijenjenim okolnostima nego što su bile prije sedam godina. Europa je danas pod snažnim sigurnosnim pritiskom, s ratom u Ukrajini, sve većim geopolitičkim napetostima i izraženijim vanjskim utjecajima, zbog čega dvije zemlje stabilnost i sigurnost stavljaju u središte suradnje. Baš u takvom okviru jugoistočna Europa postaje prostor kroz koji se ta sigurnosna politika konkretno prelama.