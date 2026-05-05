SVE IZNENADIO

FOTO Zlatan Ibrahimović ostao je bez kose, legenda sada izgleda skroz neprepoznatljivo

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Red Carpet at La Scala
Stjepan Meleš
05.05.2026.
u 21:15

Na društvenim mrežama Ibrahimović je objavio fotografiju na kojoj ga šiša slavni američki quarterback Tom Brady uz opis: 'Oklada je oklada'

Legendarni švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović, ostao je bez prepoznatljivog zaštitnog znak, kose. Tijekom bogate karijere stekao je status jednog od najdominantnijih napadača svoje generacije, a njegovi istupi i nogometni potezi učinili su ga globalnom sportskom ikonom. 

Na društvenim mrežama Ibrahimović je objavio fotografiju na kojoj ga šiša slavni američki quarterback Tom Brady uz opis: 'Oklada je oklada'.

Brady je tijekom karijere osvojio sedam naslova Super Bowla te čak pet puta bio MVP tog natjecanja, čime je obilježio jednu od najuspješnijih karijera u povijesti sporta. Obojica sportaša danas su u zasluženoj mirovini, no njihova popularnost i dalje je iznimno velika, posebno na društvenim mrežama.

Fotografija je izazvala brojne reakcije, a iako se radi o opuštenom i humorističnom trenutku, čini se da Ibrahimović nije bio u potpunosti zadovoljan svojim novim izgledom nakon što je ostao bez kose. 

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća
Tom Brady Švedska nogomet Zlatan Ibrahimović

Komentara 2

Pogledaj Sve
ŠN
Šnapser
21:33 05.05.2026.

Nekulturni zmazani gargani su legende hartije

Avatar Svirko
Svirko
21:43 05.05.2026.

Krkan i seljober bio i ostao....

