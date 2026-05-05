FOTO Zlatan Ibrahimović ostao je bez kose, legenda sada izgleda skroz neprepoznatljivo

Legendarni švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović, ostao je bez prepoznatljivog zaštitnog znak, kose. Tijekom bogate karijere stekao je status jednog od najdominantnijih napadača svoje generacije, a njegovi istupi i nogometni potezi učinili su ga globalnom sportskom ikonom.

Na društvenim mrežama Ibrahimović je objavio fotografiju na kojoj ga šiša slavni američki quarterback Tom Brady uz opis: 'Oklada je oklada'.

Brady je tijekom karijere osvojio sedam naslova Super Bowla te čak pet puta bio MVP tog natjecanja, čime je obilježio jednu od najuspješnijih karijera u povijesti sporta. Obojica sportaša danas su u zasluženoj mirovini, no njihova popularnost i dalje je iznimno velika, posebno na društvenim mrežama.

Fotografija je izazvala brojne reakcije, a iako se radi o opuštenom i humorističnom trenutku, čini se da Ibrahimović nije bio u potpunosti zadovoljan svojim novim izgledom nakon što je ostao bez kose.

A bet is a bet @TomBrady — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 5, 2026