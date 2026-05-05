Giganti smislili kako preživjeti bez Hormuza: U pozadini rata odvija se najskuplja logistička operacija u povijesti

Jedna od vodećih svjetskih tvrtki za proizvodnju gnojiva prevozi terete kamionima iz Zaljeva jer skok cijena nadmašuje visoke troškove zaobilaženja Hormuškog tjesnaca, koji je praktički blokiran dva mjeseca nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Ahmed El-Hoshy, glavni izvršni direktor tvrtke Fertiglobe koja je izlistana na burzi u Abu Dhabiju, izjavio je da ova grupacija pod državnim pokroviteljstvom održava rad svojih postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima punim kapacitetom te transportira gnojivo kopnom do luka izvan tjesnaca, zaobilazeći usko grlo prije nego što ga ukrca na brodove, piše Financial Times.

Dodao je da ovo alternativno rješenje uključuje "dvostruko rukovanje" teretom i veće troškove transporta, ali ostaje ekonomski isplativo zbog naglog rasta cijena. "Sve dok se možemo probiti kroz logistička uska grla, cijene to više nego kompenziraju", rekao je El-Hoshy. "Tržište vapi za proizvodom." Virtualno zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kroz koji je prije sukoba prolazila do trećina svjetskog izvoza dušičnih gnojiva, smanjilo je ponudu, dok je smanjeni protok plina ograničio proizvodnju na drugim mjestima. Cijene ureje, najčešće korištenog dušičnog gnojiva na svijetu, gotovo su se udvostručile od početka rata, prema podacima CRU-a, istraživačke grupe fokusirane na sirovine.

Mjere koje je poduzeo Fertiglobe, čiji je većinski vlasnik državna energetska grupa Adnoc iz Abu Dhabija, naglašavaju kako tvrtke improviziraju kako bi se nosile s poremećajima na jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Saudi Aramco, najveći svjetski proizvođač nafte, preusmjerio je dio svoje proizvodnje cjevovodima prema Crvenom moru kako bi se nafta mogla izvoziti bez tranzita kroz Hormuški tjesnac, dok neki maloprodajni lanci na Bliskom istoku pribjegavaju zračnom prijevozu kako bi popunili police.

Iako je proizvodnja ostala snažna, logistika je postala glavno ograničenje, prema El-Hoshyju. Budući da se pošiljke ne kreću ni blizu normalnih razina, a dio prodaje je odgođen, tvrtka pomno prati svoje skladišne kapacitete. "Imamo skladišta na lokacijama, imamo skladišta u drugim lukama koje su izvan Hormuškog tjesnaca, imamo plutajuća skladišta", rekao je El-Hoshy, dodajući da Fertiglobe ima "više od jednog" teretnog broda koji su natovareni i čekaju na vodi, spremni isploviti čim se rute ponovno otvore. Rekao je da Fertiglobe "gleda nekoliko tjedana unaprijed" i da zasad ne vidi zapreku za rad postrojenja punim kapacitetom, jer skladišta i alternativni izvozni pravci još uvijek apsorbiraju proizvodnju i daju im "nešto više prostora". No, upozorio je da će se ta tampon zona smanjiti ako se uska grla nastave.

Geografski raznolika prisutnost tvrtke pomogla je u ublažavanju utjecaja krize. Samo oko 30-35 posto njezine proizvodnje bazirano je u UAE-u, dok je ostatak u sjevernoj Africi, uključujući Egipat i Alžir. El-Hoshy ističe da se takva struktura pokazala prednošću u usporedbi s proizvođačima koji posluju isključivo u Zaljevu. Fertiglobe je prošlog tjedna izvijestio o snažnim rezultatima u prvom tromjesečju, uz dobit potaknutu višim cijenama i poboljšanim operativnim učinkom. Prilagođena dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) porasla je za 31 posto u odnosu na godinu ranije, na 342 milijuna dolara, dok je prilagođena neto dobit porasla za 98 posto, na 145 milijuna dolara.

Otprilike dvije trećine rasta u prvom tromjesečju ostvareno je prije nedavnog skoka cijena, navodi El-Hoshy, dok bi se neki dobici od viših cijena mogli odraziti tek u nadolazećim tromjesečjima, jer se prodaja odgađa, a učinci cijena protječu s vremenskim odmakom. "Ne dobijete punu korist odmah", rekao je. Tvrtka također profitira od smanjenja porezne stope u UAE-u s fiksnih 25 posto na 15 posto na prvih 100 milijuna dolara dobiti i 20 posto iznad toga, što je usklađuje s regionalnim konkurentima i podržava stvaranje gotovine. Međutim, El-Hoshy je upozorio da trenutna dinamika možda neće biti održiva ako se poremećaji nastave, rekavši da bi dugotrajni prekidi mogli imati šire negativne učinke na lance opskrbe. Također je napomenuo da, iako tvrtke poput Fertiglobea profitiraju od visokih cijena, ista ta dinamika je "vrlo zabrinjavajuća" za poljoprivrednike i mogla bi se u konačnici preliti na više cijene hrane ako se poremećaji nastave.