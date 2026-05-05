Stotine milijuna gledatelja mogle bi ostati bez prijenosa Svjetskog prvenstva!? Evo u čemu je problem

Svjetsko nogometno prvenstvo, koje počinje 11. lipnja u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, suočava se s krizom bez presedana. Dok je FIFA osigurala ugovore o emitiranju u više od 175 zemalja diljem svijeta, krovna svjetska nogometna organizacija još uvijek nije postigla dogovor na dva ključna i najveća tržišta - u Indiji i Kini. Ovaj neuobičajeni zastoj, koji dolazi u samoj završnici priprema za turnir, mogao bi rezultirati time da stotine milijuna, pa čak i milijarde obožavatelja ostanu bez legalnog načina za praćenje najvažnijeg nogometnog natjecanja. Gledanost iz ove dvije zemlje ključna je za FIFA-ine globalne metrike, a neuspjeh u postizanju dogovora predstavlja ozbiljan udarac, ne samo financijski, već i za globalni doseg i popularnost sporta. Primjerice, tijekom Svjetskog prvenstva 2022. godine sadržaj vezan uz turnir dosegnuo je 1,16 milijardi ljudi u Kini i 746 milijuna u Indiji, što zorno prikazuje o kolikom se gubitku radi.

U Indiji je situacija posebno napeta. Glavni pregovori vode se između FIFA-e i tvrtke JioHotstar, medijskog diva nastalog spajanjem Reliancea i Disneyjevih operacija u toj zemlji. Prema dostupnim informacijama, JioHotstar je ponudio svega 20 milijuna dolara za prava prijenosa, što je FIFA glatko odbila kao neprihvatljivo. Svjetska nogometna organizacija je, prema izvorima, prvotno tražila oko 100 milijuna dolara za paket prava koji bi obuhvaćao prvenstva 2026. i 2030. godine. Za usporedbu, tvrtka Viacom18, koja je sada dio JioStara, platila je oko 60 milijuna dolara za prava na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Pregovorima se u jednom trenutku priključio i Sony, no nakon analize su odustali od davanja ponude jer im se investicija nije činila ekonomski isplativom.

Nekoliko je ključnih razloga za ovako tvrd stav indijskih emitera. Najveći problem predstavlja vremenska razlika. Budući da se turnir održava u Sjevernoj Americi, velika većina od 104 utakmice prenosit će se u Indiji iza ponoći, što drastično smanjuje potencijalnu gledanost i, posljedično, prihode od oglašavanja. U tržištu koje se još uvijek uvelike oslanja na reklame, a ne na pretplate, kasni noćni termini čine turnir teško isplativim. Tome treba dodati i činjenicu da je nogomet u Indiji i dalje "mali sport" u usporedbi s kriketom, koji dominira medijskim prostorom i sponzorskim ugovorima. Spajanje Reliancea i Disneyja dodatno je smanjilo konkurentnost na tržištu, dajući novonastalom divu ogromnu pregovaračku moć naspram FIFA-e.

S druge strane, situacija u Kini jednako je neizvjesna, iako su razlozi zastoja manje jasni. Prava na prijenos Svjetskog prvenstva tradicionalno je osiguravala državna televizija CCTV, i to znatno prije početka turnira, što bi im omogućilo višemjesečnu promotivnu kampanju. Ove godine, međutim, dogovora nema, a promocija u potpunosti izostaje. Neslužbene informacije govore da je FIFA tražila čak 300 milijuna dolara, dok je CCTV bio spreman platiti oko 80 milijuna. Zanimljivo je da kineski navijači, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, podržavaju tvrd stav svoje državne televizije, smatrajući da ne treba rasipati javni novac kako bi se udovoljilo pohlepi FIFA-e, pogotovo jer se njihova reprezentacija nije kvalificirala, a utakmice se igraju u ranojutarnjim terminima.

Ovaj dvostruki zastoj predstavlja ozbiljan problem za FIFA-u. Čak i ako se ugovori potpišu u posljednji trenutak, izostanak višemjesečne promocije na dva najveća svjetska tržišta neizbježno će negativno utjecati na ukupnu gledanost. Kao krajnja opcija, FIFA bi mogla utakmice učiniti dostupnima putem svoje vlastite streaming platforme FIFA+, no takav potez nosi velike rizike. Time bi se u potpunosti odrekli promotivne snage lokalnih emitera i otvorili vrata masovnom piratstvu. Manja službena gledanost i porast ilegalnih prijenosa mogli bi dugoročno naštetiti vrijednosti medijskih prava, a potencijalno i sponzorskim ugovorima koji se temelje na globalnom dosegu.

Ipak, ovakva taktika pregovora "do zadnje minute" nije novost za svjetsku nogometnu organizaciju. Slični su se scenariji odvijali i uoči Svjetskog prvenstva za žene 2023. godine, kada su pregovori na nekoliko ključnih europskih tržišta zaključeni tek neposredno prije početka natjecanja. Čini se da je FIFA spremna ići do samog ruba kako bi izvukla što veći prihod. Kako je jedan stručnjak za sportski marketing slikovito opisao situaciju: "Ne bih ovo nazvao pat-pozicijom. Više je kao da smo na kraju šahovske partije u kojoj je preostalo još samo nekoliko poteza." Sudbina prijenosa za stotine milijuna navijača ovisi o tome tko će u toj partiji prvi popustiti.