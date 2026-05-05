Rutinska kontrola na autocesti otkrila ruske špijune? Pogledajte što su im sve našli, a bili su u više europskih zemalja

Rutinska prometna kontrola često otkrivaju iznenađujuće stvari. Jedan takav slučaj zbilježen je n autocesti A6 u Bavarskoj 12. travnja navečer. Naime, policija je u vozilu otkrila pravu špijunsku opremu. Policija je zaustavila vozilo s latvijskim registarskim oznakama i pronašla lažne osobne iskaznice, dron, GPS tracker, radio stanice, kamere, veću količinu gotovine, više mobitela i SIM kartica. A u vozilu su bili 43-godišnji Ukrajinac i 45-godišnji državljanin Latvije. Obojica nemaju stalno boravište u Njemačkoj i njemačkim sigurnosnim službama ranije nisu bili poznati. Uhićeni su zbog sumnje na špijunažu i nalaze se u istražnom zatvoru.

Istražitelji su pregledali njihove mobitele i pronašli poruke na ruskom jeziku u aplikaciji Telegram, dokaze o plaćanjima u kriptovalutama te izvješća o izviđanju, javlja WDR. Muškarci su putovali kroz više europskih zemalja, penosi FAZ. Sve upućuje na to da se radi o tzv. niskoprofilnim agentima koje Rusija sve više koristi u Europi. Riječ je o amaterima bez formalne obuke, koje ruske tajne službe regrutiraju uglavnom preko poruka. Najčešće su to muškarci srednjih godina, koji govore ruski, ali ne ruski državljani – Ukrajinci, Rusi iz baltičkih zemalja ili drugih dijelova Europe. Zahvaljujući tome mogu se slobodno kretati unutar Europske unije.

Mnogi su sitni kriminalci i plaćeni su u kriptovalutama, od nekoliko stotina eura do desetaka tisuća, ovisno o zadatku. Zadaci idu od lijepljenja propagandnih grafita do fotografiranja vojnih objekata, izviđanja transporta oružja za Ukrajinu pa sve do sabotaža.

Nakon ruske pune invazije na Ukrajinu, EU je protjerala stotine ruskih obavještajaca koji su radili pod diplomatskim pokrićem. Kako bi nadoknadila taj gubitak, Moskva je prešla na 'jednokratne agente'. U Poljskoj je u studenom 2025. izveden eksplozivni napad na željezničku prugu koja je ključna za prijevoz oružja i pomoći Ukrajini. Poljske vlasti sumnjiče upravo takve agente. Prije tjedan dana u Detmoldu (Njemačka) pronađena je tajna kamera na stupu pokraj željezničkog kolodvora Minden. Kamera je bila postavljena na 5 metara visine, imala je solarni panel, noćni vid i slala je snimke uživo. Sumnja se da je služila za praćenje njemačkih vojnih transporta prema Ukrajini. Osumnjičeni je 43-godišnji iz Litve koji radi kao vozač kamiona.

U prošlom tjednu u Berlinu je uhićen Kazahstanac Sergej K. koji je, za razliku od drugih agenata, sam ponudio svoje usluge ruskim tajnim službama iz ideoloških razloga. Dostavljao je podatke o njemačkoj vojnoj industriji, posebno o proizvođačima dronova, te nudio regrutaciju novih osoba za špijunažu i sabotaže.