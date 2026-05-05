#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
IZBIJANJE HANTAVIRUSA

Pojavile se zastrašujuće sumnje o kruzeru smrti, oglasio se WHO: Ovo se ne može isključiti

Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Gotovo 150 ljudi i dalje je zarobljeno na kruzeru MV Hondius, zahvaćenim izbijanjem hantavirusa, koji se trenutačno nalazi uz obalu Zapadne Afrike. Do sada su na brodu tri osobe umrle, a nekoliko ih je oboljelo. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je kako je na kruzeru moglo doći do transmisije s čovjeka na čovjeka.

"Znamo da su neki slučajevi imali vrlo bliski kontakt jedni s drugima i svakako se ne može isključiti prijenos s čovjeka na čovjeka pa stoga iz opreza pretpostavljamo da se to dogodilo“, rekla je dr. Maria Van Kerhove, direktorica WHO-a za pripremu i prevenciju epidemija i pandemija, prenosi CNN. "Rizik za širu javnost je nizak. Ovo nije virus koji se širi poput gripe ili COVID-a. Sasvim je drukčiji", ustvrdila je.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako je 2. svibnja dobila prijavu vezanu uz skup slučajeva teških respiratornih bolesti među putnicima na kruzeru. Do 4. svibnja identificirano je sedam slučajeva (dva laboratorijski potvrđena slučaja hantavirusa i pet sumnjivih slučajeva), uključujući tri smrtna ishoda, jednog kritično bolesnog pacijenta i tri osobe s blagim simptomima. Simptomi su se pojavili između 6. i 28. travnja te uključivali, između ostaloga, vrućicu, gastrointestinalne smetnje i brzi razvoj upale pluća.

"Infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Riječ je o rijetkoj, ali teškoj bolesti koja može biti smrtonosna. Iako neuobičajeno, u prethodnim epidemijama virusa Andes (određene vrste hantavirusa) zabilježen je ograničeni prijenos s čovjeka na čovjeka", naveo je WHO koji je procijenio rizik za globalnu populaciju od ovog događaja kao nizak te istaknuo kako će nastaviti pratiti epidemiološku situaciju.

Brod je isplovio iz Ushuaie u Argentini 1. travnja te se više puta zaustavio u udaljenim i ekološki raznolikim područjima. WHO navodi kako opseg kontakta putnika s lokalnom divljinom tijekom putovanja ili prije ukrcaja u Ushuai još uvijek nije utvrđen.

Iako je WHO ranije objavio kako je Španjolska pristala primiti kruzet, Ministarstvo zdravstva Španjolske navelo je kako pomno prati situaciju na brodu te kako tek mora odlučiti o najprikladnijoj luci pristajanja. Do tada Ministarstvo zdravstva, kako navodi, neće donositi nikakvu odluku. "Nakon sastanka održanog između timova Ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, dogovoreno je da će ovog poslijepodneva brod pregledati tim epidemiologa. Ovaj će pregled omogućiti procjenu stanja osoba na brodu, utvrđivanje ima li još osoba sa simptomima te identificiranje kontakata visokog i niskog rizika. To će pomoći u donošenju odluka o procesima repatrijacije i daljnjoj ruti broda", istaklo je španjolsko ministarstvo. 

hantavirus WHO kruzer

Komentara 10

Pogledaj Sve
LA
larala
13:13 05.05.2026.

Zadivljujuće, u 21. stoljeću, dok politika baca tolike novce na oružje, dok se prodaju priče o ekologiji, ljudi umiru od mišje groznice...

Avatar Sand
Sand
13:27 05.05.2026.

Radi se to sve u Labaratoriju da ide sa covjeka na covjeka a najvaznije sad skace i sa zivotinja, Corona Sismis , Ptica , Svinja... a solucija je naravno Cjepivo 😉

V0
Vlaskoulicanec3.0
13:29 05.05.2026.

Iduća dva tjedna su odlučujuća. Ja bih odmah cijeli svijet u Lockdown. I jedno 20 doza mRNA pripravka po osobi. Da Pfizer i Ursulica još malo zarade...

