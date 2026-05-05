Najžešća osuda Orbána dosad: 'Ovo je veće od onoga 1989., mogao je postati veliki državnik, ali počeo je krasti'

Mnogi Mađari pobjedu Pétera Magyara na izborima prošlog mjeseca doživljavaju kao jednako povijesni trenutak kao što je bio pad komunističkog režima 1989. godine. Jedan od onih koji mogu povući izravnu paralelu je Gábor Roszík, luteranski pastor koji je 1989. postao prvi antikomunistički zastupnik u mađarskom parlamentu. Nakon 16 godina gotovo apsolutne vlasti, Viktor Orbán je poražen. Čovjek koji je nekoć bio antikomunistički liberal, a kasnije se pretvorio u neliberalnog nacionalista bliskog Rusiji, izgubio je vlast. "Godine 1989. prijetili su mi, pratili su me na ulicama. Nisam znao hoću li završiti u zatvoru ili biti ubijen“, prisjetio se 71-godišnji Roszík, u telefonskom razgovoru za Euractiv. Njegova neočekivana pobjeda na dopunskim izborima u Gödöllőu 1989. godine postala je globalna vijest i pomogla je otvoriti put demokratskim promjenama 1990. "Ovo je veće od 1989“, rekao je. "Nikada nije vođena tako prljava, odvratna kampanja“, rekao je Roszík, sada 71-godišnjak, o izborima u Mađarskoj 2026. Ali rekao je da će opseg ekonomskih promjena potrebnih u Mađarskoj biti manje zastrašujući od promjene iz komunizma u kapitalizam koju je pomogao provesti. Posebno ističe 'genijalnost' Pétera Magyara, koji je uspio mobilizirati nezadovoljne građane. Roszík otvoreno kritizira bivšeg saveznika Viktora Orbána. "Bili smo vrlo optimistični u vezi s Orbánom. Glasali smo za njega 1998. godine. Ali onda je Fidesz napustio liberalnu udrugu, postao kršćanski demokrat, a zatim neliberalan".

Prema Roszíku, Orbán je brutalno zloupotrijebio dvotrećinsku većinu u parlamentu. Umjesto da postane veliki državnik, počeo je "krasti novac za sebe, za svoju obitelj i za svoje prijatelje". "Fidesz nema nikakve veze s kršćanskim vrijednostima, apsolutno nikakve veze s kršćanstvom, Biblijom ili Deset zapovijedi. Oni su kriminalna banda mafijaša", oštar je Roszík.

Orbánov pad pripisuje korupciji, potpunoj kontroli medija i otkrićima o luksuznom životu vladajuće elite. Europska unija je zbog toga zamrznula milijarde eura. Unatoč svemu, Roszík kaže da u Mađarskoj trenutačno vlada „vrlo veliki osjećaj euforije“. Vjeruje da će Péter Magyar ispuniti obećanja o dubinskoj transformaciji zemlje. "Političke promjene mogle bi doći brzo, ali ekonomske reforme će trajati dulje“, predviđa. Očekuje da će se milijarde eura koje su završile kod oligarha vratiti u državnu blagajnu i biti preusmjerene u obrazovanje i zdravstvo.

Danas 71-godišnji Roszík više nije u politici. Vodi domove za starije, brine se o zatvorskoj kapelaniji i živi blizu slovačke granice.