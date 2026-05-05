Jak potres na istoku Hrvatske: 'Prozori su se zatresli, kao da prolazi vlak...'

Hrvatska seizmološka služba izvijestila je da je u 2 sata i 35 minuta zbilježen prilično jak potres 30 km sjeverno-sjevernoistočno od Osijeka na području Kopačkog rita. Magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS. Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske.

'Buka i i trešnja, trjalo 2-3 sekunde, kao da je prošaao vlak', 'Osijek, jako se treslo', 'Prrozori se zatrresli'. 'Grmljavina i lgano podrhtvanje', ...samo su neki od komentara.

Potres se osjetio i u Novom Sadu. 'Osjetio sam potres od par sekundi, u Novom Sadu', napisao je jedan od komentatora.