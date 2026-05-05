Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODRHTAVANJE TLA

Jak potres na istoku Hrvatske: 'Prozori su se zatresli, kao da prolazi vlak...'

potres
EMSC
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.05.2026.
u 06:04

Epicentar jee bio 30 km sjeverno-sjevernoistočno od Osijeka na području Kopačkog rita

Hrvatska seizmološka služba izvijestila je da je u 2 sata i 35 minuta zbilježen prilično jak potres 30 km sjeverno-sjevernoistočno od Osijeka na području Kopačkog rita. Magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru a intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS. Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske.

'Buka i i trešnja, trjalo 2-3 sekunde, kao da je prošaao vlak', 'Osijek,  jako se treslo', 'Prrozori se zatrresli'. 'Grmljavina i lgano podrhtvanje', ...samo su neki od komentara.

Potres se osjetio i u Novom Sadu. 'Osjetio sam potres od par sekundi, u Novom Sadu', napisao je jedan od komentatora. 

Putujete u Njemačku ili Italiju? Pripazite, za ovu naoko bezopasnu naviku naplatit će vam i do 444 eura!

Ključne riječi
Osijek potres

Komentara 4

Pogledaj Sve
TA
Tarantula
07:20 05.05.2026.

Zoran Gobac&domoljubi zrbinjavaju dokumentaciju? MEDIKOL?

Avatar nekakav
nekakav
07:17 05.05.2026.

4.1... jak potres?! ne uzrokuje nikakve štete, par pukotina na fasadi, druga stvar ako je većina zgrada stara i jako trošna... čemu panika, čemu uopće posebna upozorenja.. ništa posebno, al mi smo posebni da svaku stvar volimo rastezati i naglašavati.

ZM
zm1
06:46 05.05.2026.

Je li grunulo ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!