VIDEO Kamere zabilježile ponižavajući trenutak u Bijeloj kući: 'Bilo je strašno za gledati...'

Melania Trump nanijela je predsjedniku Donaldu Trumpu jedno od najvećih javnih poniženja dosad, dok se on očajnički pokušavao boriti protiv vidljivog fizičkog i mentalnog propadanja, tvrde dva politička analitičara. Događaj koji su analizirila dogodio dok su supružnici silazili niz stepenice u Bijeloj kući. U novoj epizodi podcasta “The Daily Beast Podcast”, Joanna Coles, glavna direktorica sadržaja za The Daily Beast, opisala je kako Trumpovo zdravstveno stanje postaje sve očitije javnosti. Spomenula je njegovo mentalno i fizičko propadanje. Posebno je istaknula trenutak koji je, prema njezinim riječima, otkrio pravu dinamiku između supružnika.

"Bilo je fascinantno gledati Melaniju kako stoji pored njega. Mislim, dva tjedna nakon što je održala svoj vrlo čudan govor o tome da ne poznaje Jeffreyja Epsteina, i evo je opet. On pokušava dohvatiti njezinu ruku, a ona je odguruje, pa je napokon uzme kad su morali sići niz stepenice jer zna da se mora držati da bi uopće mogao hodati", kazala je Coles. "To je bio svojevrsni polutragičan trenutak, jer je njezin prezir prema njemu bio doista vrlo jasan", dodala je.

Drugi sudionik podcasta, kolumnist The Daily Beast David Rothkopf, složio se s njezinom analizom i opisao scenu kao “užasnu”: "Imala je kameni izraz lica. Gotovo da ste osjetili nešto prema Trumpu u tom trenutku poniženja", kazao je.

Ovo se dogodio tijekom oproštajne ceremonije u Bijeloj kući na kraju državnog posjeta britanskog kralja Charlesa i kraljice Camille. Na fotografijama s događaja vidi se kako Trump čvrsto drži Melanijinu ruku dok silaze niz stepenice – scena koja je već ranije izazivala spekulacije o njegovu zdravlju. Analitičari ističu da je Melania ovaj put jasno pokazala nevoljkost da mu pomogne sve dok to nije postalo neizbježno. Ovaj događaj dolazi nakon što je Melania Trump nedavno održala govor u kojem je tvrdila da nije poznavala Jeffreyja Epsteina, što je također privuklo veliku pozornost javnosti. Oba komentatora slažu se da se Trumpovo stanje vidljivo pogoršava pred našim očima, a Melanin gest odgurivanja ruke tumače kao jasan znak osobnog prezira, prenosi Rawstory.