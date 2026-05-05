Izbornik Dalić može biti zadovoljan situacijom reprezentativaca: Sve je na mjestu – zdravlje, minutaža i kvaliteta igre

Polako ulazimo u posljednji period uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Do otvaranja turnira ostalo je još samo 37 dana, a do prve utakmice hrvatske reprezentacije, okršaja u Dallasu protiv Engleske, ostala su još 43 dana. S tim na umu, pravo je vrijeme za odraditi svojevrsni skener naših reprezentativaca te provjeriti u kakvom su statusu što se tiče zdravstvenog stanja, minutaže, forme, a i klupske uspješnosti.

Skori povratak Joška

Prvo ćemo krenuti s onim najvažnijim - zdravljem. Od 26 nogometaša za koje se očekuje da će na kraju biti na popisu izbornika Zlatka Dalića, tri su igrača u ovom trenutku izvan pogona zbog ozljeda; Luka Modrić, Joško Gvardiol i Marco Pašalić. Kod Modrića je riječ o prijelomu jagodične kosti nakon sudara s Juventusovim Manuelom Locatellijem. Prošlog ponedjeljka je uspješno odrađena i operacija. Iako Luka vrlo vjerojatno više neće moći zaigrati za Milan u završnici klupske sezone, za Svjetsko prvenstvo bi trebao biti u potpunosti spreman, što je za nas iznimno važna informacija. Iznimno važna informacija je i ta da se povratak Joška Gvardiola na teren nakon loma tibije očekuje prije no što je to bilo očekivano. Kada se ozlijedio u siječnju, isprva su prognoze govorile da bi se trebao oporaviti taman između kraja klupske sezone i početka Mundijala, no 24-godišnji branič će, prema riječima trenera Pepa Guardiole, uskoro biti na raspolaganju već i u dresu Manchester Cityja te skupiti nešto kompetetivne minutaže i prije samog Mundijala. Za SP bi bez problema trebao biti spreman i Marco Pašalić, koji bi se za otprilike deset dana u potpunosti trebao oporaviti od rupture kvadricepsa i vratiti igrama u dresu svojeg Orlanda.

Podsjetimo da smo nedavno imali i nekolicinu svježih oporavljenika. Mateo Kovačić je zaigrao u nekoliko dvoboja za Manchester City nakon šestomjesečne pauze prouzrokovane ozljedom gležnja, dok se Toni Fruk ovog vikenda u utakmici Rijeke i Lokomotive vratio na teren nakon što je oko mjesec dana izbivao zbog ozljede leđa. Nadamo se da će se oni brzo vratiti što je bliže moguće svojem maksimumu, da će se trenutno ozlijeđeni igrači oporaviti na vrijeme bez komplikacija, ali i da neće biti novih ozlijeđenih igrača. To je bez sumnje glavni prioritet izbornika i stručnog stožera.

Osim sa zdravstvenim kartonom, izbornik Dalić može biti iznimno zadovoljan i generalnom minutažom naših reprezentativaca u svojim klubovima. Tek za nekoliko naših veznjaka ne možemo reći da su standardni prvotimci, već da su u standardnoj rotaciji (Mario Pašalić u Atalanti, Lovro Majer u Wolfsburgu, Kristijan Jakić u Augsburgu, Luka Sučić u Real Sociedadu i Petar Sučić u Interu), no i oni imaju prilično kvalitetnu i stabilnu minutažu, unatoč tome što nisu 'nedodirljivi' starteri. Osim njih, za svakog drugog preostalog nogometaša iz kadra reprezentacije možemo reći da je standardan prvotimac u svojem klubu kada je spreman. Dakle, čak 21 nogometaš iz reprezentacije (od ukupnih 26) ima status standardnog prvotimca. Čak se ni neki od glavnih favorita turnira ne mogu pohvaliti takvom brojkom igrača s velikom minutažom.

Ne možemo se požaliti ni na formu naših igrača. Napadači Ante Budimir, Andrej Kramarić, Petar Musa i Igor Matanović prilično redovito 'trpaju' u svojim klubovima, a naši veterani i legende igraju na iznimnoj razini; Ivan Perišić je jedan od najboljih igrača cijele nizozemske lige, a Modrić je ozbiljan kandidat za najboljeg igrača sezone u talijanskoj Serie A. Luka Vušković je nakon čudesne sezone u HSV-u izabran u momčad sezone u Bundesligi, a Nikola Vlašić je zbog sjajne sezone u Torinu bio nominiran za momčad sezone, kao i Martin Baturina zbog sjajnih igara u Comu, posebice u 2026. godini u kojoj je 'eksplodirao'. Svi ovi navedeni igrači se na jedan ili drugi način mogu prozvati nositeljima svojih klubova, a to je izrazito važan element u kontekstu reprezentacije.

Jedini igrač iz kadra reprezentacije čiju ovosezonsku formu bez zadrške ili ublažavanja možemo nazvati lošom je Lovro Majer čiji je Wolfsburg u grčevitoj borbi za ostanak. Majer jednostavno ove sezone igra debelo ispod razine na koje nas je naviknuo, no unatoč tome u dresu reprezentacije prilično redovito isporučuje kvalitetne izvedbe, a to je nešto što izbornik ne uzima zdravo za gotovo. Forma u reprezentativnom dresu je također iznimno važan faktor.

Stani lovi 'tripletu'

Većina igrača je zdrava, većina igrača igra redovito, većina igrača pruža igre na visokoj razini, no koliko ih je u ovoj sezoni osvajalo trofeje, ili su barem na putu da osvoje? Ligaške naslove su u svojim klubovima već osigurali Josip Stanišić u Bayernu, Ivan Perišić u PSV-u, Dominik Livaković u Dinamu i Petar Sučić u Interu, dok su u kupovima do naslova došli Joško Gvardiol i Mateo Kovačić u Manchester Cityju (Liga kup) te Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić u Real Sociedadu (Kup Kralja). Imaju neki od njih šansu i za više trofeja, budući da Stanišić s Bayernom lovi trofeje i u Ligi prvaka te njemačkom Kupu, Gvardiol i Kovačić su sa Cityjem u igri u FA kupu i Premier ligi, Livaković lovi naslov u hrvatskom kupu, a Sučić u talijanskom. Još nekoliko igrača može im se pridružiti na trofejnoj listi 'vatrenih' za ovu sezonu. Martin Erlić je u borbi za naslov prvaka Danske s Midtjyllandom, a Toni Fruk s Rijekom protiv Dinama 13. svibnja 'ganja' obranu naslova u Kupu. Maksimalno bi se brojka trofeja vatrenih u ovoj sezoni mogla popeti na 17, što je neupitno impresivno.