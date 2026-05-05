Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI REPREZENTATIVAC:

'Čim Pavlek procijeni da ne možeš pobijediti, ne zanimaš ga. Jasno je da je napravio loše stvari'

Zagreb: Konferencija za medije Hrvatske skijaške reprezentacije u hotelu Zonar
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.05.2026.
u 17:04

- Vodio je Savez 24 sata dnevno do najsitnijih detalja. I nije se druge ništa puno pitalo. To je moglo do neke mjere funkcionirati dobro i funkcioniralo je. Nakon nekog vremena to postane kao privatno

Zbog velikog traga koji je ostavio u hrvatskom skijanju, Vedran Pavlek je i dalje vruća tema na hrvatskoj sportskoj sceni. O tome je javno progovorio Istok Rodeš, 30-godišnji hrvatski reprezentativac.

- Vedran Pavlek je napravio puno dobrih stvari, ali sada vidimo da je očigledno napravio i puno loših stvari - rekao je za Sport nedjeljom.

- Vodio je Savez 24 sata dnevno do najsitnijih detalja. I nije se druge ništa puno pitalo. To je moglo do neke mjere funkcionirati dobro i funkcioniralo je. Nakon nekog vremena to postane kao privatno. To je ta neka klackalica, i sigurno je tu bilo i loših odluka, tako je to kad sve vodi jedan čovjek. Neke su se stvari definitivno mogle napraviti drugačije”, kazao je Rodeš, koji je Pavleku odao i priznanje, ali bilo je tu i jedno važno – ali. Da je bilo dobrih stvari, bilo je. Pavlek je volio skijanje, živio je za naše rezultate. Ali i neke su se stvari mogle napraviti drugačije, bolje - rekao je Rodeš. 

- Da se razumijemo, govorim samo o skijanju, ne o ovim drugom stvarima i svemu što se događa oko Pavleka. Najveći problem bio je to što je gledao samo i zanimali su ga samo oni za koje je procijenio da mogu pobjeđivati u Svjetskom kupu. Čim je procijenio da ne možeš pobijediti, više ga nisu interesirao - poručio je Istok Rodeš. 

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća
Ključne riječi
Istok Rodeš Hrvatska Skijanje Vedran Pavlek

Komentara 4

Pogledaj Sve
JM
JMN
17:34 05.05.2026.

Ja ne kužim te naše ljude. Kako su sretni za dokazane lopove kao što su Mamić, Bandić i Pavlek istaknuti što su dobro napravili. Kaže da je Pavlek puno dobroga napravio, da je ginuo za skijanje, sve je sam radio. Pa napravio je sve to Pavlek za 3 milijuna eura godišnje koliko je zamračivao. Skijaški savez je za te novce mogao platiti 50 zaposlenika da odrađuju te "dobre" stvari. Postoji razlog zašto je Pavlek ginuo za taj posao i sve sam volio raditi. Zapravo postoji ukupno 30 milijuna razloga.

PA
Pajdo
17:34 05.05.2026.

Zatvorite idiota i oduzmite imovinu

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
17:41 05.05.2026.

a od kostelića - NI GLASA!!! pitam se ZAŠTO???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!