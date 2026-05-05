'Čim Pavlek procijeni da ne možeš pobijediti, ne zanimaš ga. Jasno je da je napravio loše stvari'

Zbog velikog traga koji je ostavio u hrvatskom skijanju, Vedran Pavlek je i dalje vruća tema na hrvatskoj sportskoj sceni. O tome je javno progovorio Istok Rodeš, 30-godišnji hrvatski reprezentativac.

- Vedran Pavlek je napravio puno dobrih stvari, ali sada vidimo da je očigledno napravio i puno loših stvari - rekao je za Sport nedjeljom.

- Vodio je Savez 24 sata dnevno do najsitnijih detalja. I nije se druge ništa puno pitalo. To je moglo do neke mjere funkcionirati dobro i funkcioniralo je. Nakon nekog vremena to postane kao privatno. To je ta neka klackalica, i sigurno je tu bilo i loših odluka, tako je to kad sve vodi jedan čovjek. Neke su se stvari definitivno mogle napraviti drugačije”, kazao je Rodeš, koji je Pavleku odao i priznanje, ali bilo je tu i jedno važno – ali. Da je bilo dobrih stvari, bilo je. Pavlek je volio skijanje, živio je za naše rezultate. Ali i neke su se stvari mogle napraviti drugačije, bolje - rekao je Rodeš.

- Da se razumijemo, govorim samo o skijanju, ne o ovim drugom stvarima i svemu što se događa oko Pavleka. Najveći problem bio je to što je gledao samo i zanimali su ga samo oni za koje je procijenio da mogu pobjeđivati u Svjetskom kupu. Čim je procijenio da ne možeš pobijediti, više ga nisu interesirao - poručio je Istok Rodeš.