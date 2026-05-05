Ako vozite ove automobile, pravi ste sretnici: Velika njemačka statistika pokazala koji se najmanje kvare

Moderni automobili danas su pouzdaniji nego prije, pokazuju najnoviji podaci ADAC za 2026. Analiza koja obuhvaća 158 modela iz 27 proizvođača, temeljena na milijunima intervencija pomoći na cesti, upućuje na jasan trend smanjenja kvarova. Kako prenosi HAK, kod vozila starih pet godina vjerojatnost kvara pala je s 3,6 posto u 2015. na 2,1 posto u 2025. godini. Kod deset godina starih automobila taj je pad još izraženiji, s 6,5 na 3,1 posto, što znači da se osjetljivost na kvarove gotovo prepolovila u deset godina.

Istodobno, automobili na cestama postaju sve stariji. Prosječna starost vozila porasla je s nešto više od osam godina 2014. na oko 11 godina 2025., dok su vozila koja najčešće trebaju pomoć na cesti u prosjeku stara gotovo 14 godina. To pokazuje da automobili danas dulje ostaju u funkciji, ali i da starija vozila i dalje nose veći rizik od kvara.

U pojedinim klasama posebno su se istaknuli pouzdani modeli poput Dacia Spring, Toyota Aygo i Volkswagen up! među najmanjima, zatim Audi A1 i Renault Zoe u klasi malih automobila, dok su u kompaktnom segmentu pouzdanost potvrdili Volkswagen Golf i Mercedes-Benz A-Class. U srednjoj klasi dobro su se pokazali BMW 3 Series i Tesla Model 3, dok među većim i luksuznijim modelima prednjače BMW 5 Series i Mercedes-Benz GLE.

S druge strane, statistika je izdvojila i modele s više problema, među kojima su Opel Meriva, Toyota Yaris, Toyota RAV4, Nissan Qashqai i Hyundai Ioniq 5. Kod mnogih od njih glavni uzrok kvarova povezan je s 12-voltnim akumulatorom. Upravo je akumulator i dalje najčešći razlog intervencija, odgovoran za 45,4 posto svih kvarova. Slijede problemi s motorom i njegovom elektronikom s 21,8 posto, zatim kvarovi na električnom sustavu poput startera i alternatora s 10,4 posto, problemi s gumama s 8,9 posto te sustavi zaključavanja s 6,8 posto.

Zanimljivo je da su električni automobili zasad pouzdaniji od onih s motorima s unutarnjim izgaranjem. Kod četverogodišnjih vozila stopa kvarova iznosi 6,5 na 1000 vozila za električne modele, dok je kod benzinaca i dizelaša 12,5. Razlog je dijelom u jednostavnijoj konstrukciji električnih vozila, ali i u činjenici da su u prosjeku mlađa. Podaci ADAC pokazuju da su automobili danas dugotrajniji i kvalitetniji nego prije, no starost vozila i dalje igra ključnu ulogu. Redovito održavanje, a posebno briga o akumulatoru, ostaje presudno za pouzdanu vožnju bez obzira na vrstu pogona ili marku vozila.