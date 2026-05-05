Stjepan Meleš
UZVRAT U LONDONU

UŽIVO Arsenal i Atletico bore se za finale Lige prvaka u spektaklu na Emiratesu (0:0)

Champions League 2025/26 Semi Final 2nd Leg Arsenal v Atletico Madrid Emirates Stadium 05.05.2026
05.05.2026. u 21:21
Uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka između londonskog Arsenala i madridskog Atletica pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
Liga prvaka - polufinale, 21.00, Emirates, London
35'

Trossard traži penal, ali ništa od toga. 

19'

Gabrielov udarac ide malo pokraj gola. 

17'

Saka u izglednoj situaciji nije dobro zahvatio loptu, nema problema za Oblaka. 

7'

Arsenal je tražio kazneni udarac nakon što je Llorente gurao Calafiorija, ali Siebert se nije oglasio. 

1' (Početak)

Počela je utakmica u Londonu. 

SASTAVI

ARSENAL:  Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Eze, Trossard - Gyokeres

ATLETICO: Oblak - Pubill, Le Normand, Hacko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

Sutra nas čeka okršaj između Bayerna i PSG-a. Nećemo opisivati što se dogodilo prije tjedan dana, samo ćemo podsjetiti na rezultat - 5.4.

Prijenos je na kanalu Arenasport 1, s emisijama prije i nakon dvoboja.

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Danas i sutra konačno ćemo doznati imena finalista ovosezonske Lige prvaka. Sve je otvoreno u oba dvomeča, a utorak nam donosi uzvrat između Arsenala i madridskog Atletica. U prvom dvoboju bilo je 1:1, danas dakle ne bi trebalo manjkati zanimljivosti u Londonu.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal
NE MIRE SE SA SITUACIJOM

Englezi su bijesni, urlaju o pljački, legende u studiju poludjele: 'Čovječe, gdje je zdrav razum?'

U Engleskoj je zavladalo ogorčenje nakon remija 1:1 između Arsenala i Atlético Madrida u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka. Britanski mediji i nogometne legende jednoglasno su optužili nizozemskog suca za krađu, no glavna meta kritika postao je trener Atlética Diego Simeone, čije je ponašanje uz aut-liniju opisano kao ključni faktor koji je slomio suca

