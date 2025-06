Novi rasadnik talenata, Akademija Mrav trenira 800 klinaca: 'Spasonosno za izumirući sport'

Prije nekoliko dana svoj je peti rođendan proslavila Košarkaška akademija Mrav, koju je osnovao Andrej Tesla, jedan od najpriznatijih stručnjaka za rad s mladim košarkašima. Tesla je poznat po tome da je u podmlatku Košarkaškog kluba Zagreb, u svojih 30 godina, gradio kasnije reprezentativce poput Ante Tomića, Marija Stojića, Marija Hezonje, Darija Šarića, Luke Šamanića, Marka Tomasa i Krune Simona.

A na njegovu feštu navratili su Tomas i Simon. Potonji se prisjetio nekih romantičnih dana kada je taj klub bio rasadnik, pravi inkubator talenata.

– Ja sam u KK Zagreb završio sasvim slučajno. Nakon što sam bio otpisan u jednoj drugoj sredini, moj otac je sreo Andreja i tako sam ja pristupio KK Zagrebu. A taj klub okupio je naraštaj koji je te 1985. bio u kadetskoj dobi. Jedne sezone nije izgubio nijednu utakmicu u Hrvatskoj.

Spasonosno za izumirući sport

Kako je izgledao Simonov rad s Andrejem Teslom?

– Nije bilo lako prihvatiti sve te informacije ni tu metodiku. To je bila ogromna količina treninga, no, pokazalo se, vrlo korisna. Tesla je imao jako visoke standarde i dok se na to ne privikneš, sve ti izgleda jako teško i neizvedivo. No kada uđeš u taj sustav vidiš da napreduješ i zato sam mu zahvalan. A vjerujem da su mu zahvalni i ostali zagrebaši koji su s njim radili. Uostalom, na Prvenstvu Europe igranom 2015. čak šest reprezentativaca bilo je iz Zagrebove škole. To pokazuje koliko smo mi napredovali u tom klubu, koliko smo ondje prije svega naučili pa smo bili spremni igrati na najvišoj razini. To je klub koji je dao najviše reprezentativaca, a otkako se ugasio, kompletna situacija u našoj košarci nastavila je ići prema dolje.

Koliko je dragocjeno imati košarkašku akademiju poput ove?

– Ovakve stvari su spasonosne za ovaj izumirući sport u Hrvatskoj. Kao sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza nadam se da će takvih stvari biti što više i ja ću se putem Saveza zalagati da ih se pokrene.

Mravi su bili prvaci Europe

A što pak kaže sam Tesla, trener koji je s juniorima KK Zagreba, za koje su tada igrali Šarić, Hezonja i Mavra, bio i prvak Europe?

– U sklopu Akademije Mrav imamo i osam partnerskih klubova. To su KK Rudar Mursko Središće, KK Čakovec, KK Varteks, KK Labrada 1971 – Žurko (Bednja), KK Vinkovci, KK Pazin, MKK Novi Zagreb i KK Ogulin. To je ukupno oko 800 djece svih uzrasta. Baby košarka vrti se u Pazinu, Bednji i Zagrebu, a riječ je o klincima od 2 do 8 godina. Svi ostali klubovi imaju selekcije igrača i igračica do devet, do 11, do 13, do 15, do 17 i do 19 godina. Akademija tri godine zaredom igra Jedinstvenu kadetsku ligu i bila je treća u pretkadetskom uzrastu. Igramo i seniorsku treću ligu gdje smo bili drugi.

Predsjednica Akademije od prvog je dana magistra farmacije Nena Mravlinčić.

– Ona je magistar edukacijske rehabilitacije i viši košarkaški trener, poznata po tome da je jedina trenerica muške seniorske momčadi u Hrvatskoj. Ambasadori Akademije su Dario Šarić, Mario Hezonja, Ante Tomić, Luka Šamanić i Kruno Simon. Svake godine radimo kampove, edukacije za trenere i igrače. Sljedeći kamp nam je od 27. lipnja do 4. srpnja u Svetom Martinu na Muri. Inače, poteškoće su brojne, od termina do načina financiranja te provođenja dodatnih programa. Radimo i s djecom s motoričkim poteškoćama i posebnim potrebama, a za to je zadužena naša predsjednica – ispričao je Tesla.

Ono što je nekoć bilo lokalno danas je nacionalno. Tijekom pet godina rada Akademija Mrav postala je novi rasadnik talenata, ali i mjesto gdje se djeca uče vrijednostima bavljenja sportom, timskom duhu i poštovanju suparnika i suigrača. Danas bi sve to radio KK Zagreb da se klub nije ugasio, a zbog toga se nitko od rukovodećih tada nije posebno uzbudio.