Muke po Luki: Bivša zaručnica traži alimentaciju u Kaliforniji, a živi u Sloveniji

I dok mu na košarkaškim parketima ide jako dobro (trenutačno je vodeći strijelac NBA lige s 33,4 koša po utakmici), u privatnom životu Luka Dončić ima nemalih problema. Baš nakon što je u samo 24 sata zabio 100 koševa (40 Houstonu pa 60 Miamiju), američki tabloid TMZ (u vlasništvu korporacije Fox), objavio je detalje njegove pravne bitne s bivšom zaručnicom Anamariom Goltes.

A majka njegove dvoje djece, s kojom je bio u vezi još od 2016. a zaručen od srpnja 2023., podnijela je zahtjev za uzdržavanje djece u Kaliforniji unatoč tome što trenutačno živi u Sloveniji za što, po TMZ-u, zvijezda Los Angeles Lakersa tvrdi da je pokušaj osiguravanja veće financijske naknade.

Dakle, megapopularni slovenski košarkaš traži od američkog suda da odbaci slučaj jer smatra da bi se stvar trebala rješavati u Sloveniji gdje je već i ispunio pravnu papirologiju.

Prema dokumentima koje je dobio tračerski TMZ, Dončić i njegova odvjetnica Laura Wasser zatražili su u petak od suca okruga Los Angeles da odbaci majčin zahtjev za uzdržavanje djeteta i odvjetničke troškove jer su podneseni u Kaliforniji.

U podnesku Dončić navodi da mjesecima pokušava uvjeriti bivši zaručnicu da se s njihovom djecom preseli u Kaliforniju ali je ona to, navodno odbila nakon što se prošlog svibnja vratila u Sloveniju.

Luka također tvrdi da je u veljači podnio zahtjev za skrbništvom u Sloveniji, dakle prije no što je Anamaria podnijela svoj zahtjev u Kaliforniji. On još tvrdi da već pokriva troškove njihovih kćeri - dvogodišnje Gabrijele i četveromjesečne Olivije - te tvrdi da je Anamarijin zahtjev "jasan pokušaj traženja najboljeg načina korištenja velikodušnih iznosa alimentacije po kojima je Kalifornija dobro poznata".

Inače, isti ovaj tabloidi demantirao je priče da Dončić hoda s glumicom Madelyn Cline koja priča je dodatno narušila odnose između njega i bivše mu zaručnice.
















