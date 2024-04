Novi predsjednik Hajduka prošao put od zatvora do Isusa, a na Poljudu ga čeka težak posao

Ivan Bilić novi je predsjednik Uprave HNK Hajduk, objavljeno je na službenoj stranici kluba. Novi predsjednik danas će se i službeno predstaviti javnosti konferencijom na Poljudu u 12 sati koju ćete moći uživo pratiti na našem portalu.

O Biliću se ne zna mnogo niti se što previše može naći u medijima, osim njegova profesionalnog opisa. Naime, diplomirao je poslovnu administraciju na Georgia State Universityju u Atlanti. Zanimljivo, birao je između biologije i ekonomije, a odlučio se za ekonomiju zbog toga što je fakultet bio u Atlanti, mjestu idućih Olimpijskih igara, pa je ljubav prema sportu pokazala put. Osim toga, položio je ispite pri međunarodnom Udruženju ovlaštenih računovođa (ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants), a u siječnju 2022. godine završio je program osposobljavanja za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Ovaj ekonomist i financijski savjetnik aktualni je vlasnik tvrtke Eonea, a sa splitskim klubom povezan je navijački. To je otkrio još 2006. godine na religijskom portalu Riječ života pod naslovom "Sada navijam za Isusa".

– Kao dijete svake sam nedjelje slušao utakmice na radiju, a često i priče starijih o Hajduku iz davnih vremena, kada se još igralo "za gušt", ponos, za Split. Te su me priče opčinjavale. Zavolio sam nogomet, Hajduk i Hrvatsku do mjere koja se teško može opisati riječima. Rat, a potom i studij u Americi to su još više potencirali...

Nogomet mu je postao prava ovisnost, rekao je da je čak lagao profesorima na fakultetu kako bi mogao otići na Svjetsko nogometno prvenstvo u Francusku 1998. godine. Osim toga, otvoreno je priznao da je bio dio Torcide, a od 1999. do 2005. nije propustio nijednu utakmicu Hajduka.

– Svojim sam načinom života zadao mnoge nevolje svojoj obitelji. Znao sam se buditi na mjestima na kojima nisam znao kako sam tu dospio, preživio sam mnoge pijanke, automobilske nesreće, tučnjave, čak i nekoliko boravaka u pritvoru...

Pritvor ga je promijenio

Naime, nakon vaterpolske utakmice između Hrvatske i Srbije u Sloveniji 2003. završio je prvi put u zatvoru zbog izazivanja nereda. Na Malti je pak 2005. drugi put završio u zatvoru, ovaj put ne svojom krivnjom. Nakon svih tih događaja počeo se preispitivati i okrenuo se Bogu.

"Jedan kolega s posla znao bi mu reći da ga sam Bog čuva. Taj kolega godinama ga je zvao da dođe u crkvu obećavajući da će on zauzvrat s njim otići na utakmicu. Ivan ga je uporno odbijao, no na jednoj božićnoj zabavi pristao je. Umjesto u crkvu, sljedeći dan, kolega ga je doveo u stan gdje se okupljao njihov molitveni tim. Bio je ljut i razočaran, čak je isprva mislio da su ga doveli na nekakav voodoo obred, no dojmila ga se iskrenost kojom je jedna žena pjevala Isusu. Sljedećih dana počeo ga je proganjati neopisiv strah. Upravo taj strah doveo ga je u Božje ruke. Molio se i predao život Isusu. Nakon toga, sve se promjenilo: strah je nestao, a sve čemu se nekada rugao, sada mu je postalo dragocjeno. A nogomet? Jednostavno više nije imao potrebu ići na utakmice, nogomet mu je čak postao i malo dosadan. Danas smatra da su najnormalniji navijači oni koji pogledaju utakmicu i na koje ishod ne utječe previše, a o navijanju kaže: - Ako već netko ima potrebu za navijanjem i slavljem neka slavi Isusa - pišu u objavi "Dobre vijesti" o Biliću.

Na stranu Bilićev duhovni put, ali pred njim je svakako težak zadatak konsolidirati momčad koja se raspala u samo dva tjedna. Hajduk je bio vodeća momčad lige i borio se za naslov, a onda je, pomalo nevjerojatno, upisao pet poraza zaredom. Smijenjen je predsjednik Lukša Jakobušić čijim su mandatom zadovoljni brojni navijači, morao je otići i trener Mislav Karoglan, a i sportski direktor Mindaugas Nikoličius najavio je da odlazi na kraju sezone. Pred Hajdukom je sada posao izbora novog trenera (momčad prvivremeno vodi Jure Ivanković) i slaganje momčadi za novu sezonu u kojoj se očekuje napad na naslov prvaka te iskorak u Europi.