Novi pravilnik Fife zaustavit će pohlepne menadžere: Igrači će morati plaćati provizije

Jučer je na snagu stupio novi Fifin Pravilnik o nogometnim agentima koji bi, kako se navodi, trebao biti značajan korak prema uspostavi pravednijeg i transparentnijeg sustava nogometnih transfera. Novi propisi uvode osnovne standarde usluga za nogometne agente i njihove klijente, uključujući obvezni sustav licenciranja, zabranu višestrukog zastupanja kako bi se izbjegli sukobi interesa i uvođenje gornje granice naknada za agente, a sve s ciljem jačanja ugovorne stabilnosti, zaštita integriteta sustava transfera i postizanje veće financijske transparentnosti.

Ugovori na dvije godine

Ključne promjene su (ponovno) uvođenje sustava ispita i licenciranja, ograničenje naknada agenata i ograničenja višestrukog zastupanja. Važno je napomenuti da je za sve nadolazeće promjene do 1. listopada 2023. godine zapravo prijelazno razdoblje. Što znači da će sljedeći ljetni prijelazni rok biti zadnji po pravilima koja su do jučer vrijedila. Novi ugovori bit će mogući samo na dvije godine, a svaka odredba o automatskom obnavljanju ili bilo koja druga odredba koja namjerava produljiti bilo koji rok ugovora o zastupanju nakon maksimalnog razdoblja bit će nevažeća. Također, jedna od dosta čestih pojava je da nogometaš ponekad pregovara s klubom bez svog službenog agenta. To će po novom zakonu biti moguće. Dakle, to sprečava da se naknada i dalje plaća agentu u slučaju da klijent zastupa sam sebe. To je važna promjena za agente jer je trenutačno standardna praksa da se u ugovorima o zastupanju odredi da će se provizija i dalje plaćati u slučaju da igrač autonomno pregovara o ugovoru bez uključivanja agenta.

Foto: R4311 Mandoga Media Zurich, Switzerland - October 20, 2010: FIFA Headquarter, World Soccer Association, Headquarters, Zentrale, Logo, Office, Bureau, | usage worldwide /DPA/PIXSELL

Agent može izvršiti samo jedan ugovor o zastupanju s istom osobom u bilo kojem trenutku, no više ugovora o zastupanju može se sklopiti između agenata i klubova pod uvjetom da se odnose na različite transakcije.

U novim pravilima postoji pojam "otkaza suradnje s agentom zbog opravdanog razloga". Ova promjena potencijalno može dovesti do povećanja broja sporova i problema između igrača i njihovih zastupnika.

Na nogometnom tržištu najosjetljivije područje je lobiranje među maloljetnim talentima. Novi zakoni kažu da je agentima zabranjeno pristupati maloljetniku ili njegovu zakonskom skrbniku šest mjeseci prije nego što maloljetnik navrši dob u kojoj može potpisati svoj prvi profesionalni ugovor. Prije zastupanja maloljetnika ili kluba agenti prvo moraju uspješno završiti određeni tečaj za maloljetnike i ispuniti sve zahtjeve za zastupanje maloljetnika utvrđene zakonom primjenjivim u državi u kojoj će maloljetnik igrati.

Svako kršenje odredbi o maloljetnicima bit će sankcionirano novčanom kaznom i suspenzijom licence do dvije godine, kaže novo Fifino pravilo.

Jedna od najkontroverznijih promjena koje nameće novi propis je ograničenje višestruke zastupljenosti.

Trenutačno je agentima dopušteno da djeluju za više strana. Međutim, prema novim propisima, agent može zastupati samo jednog klijenta osim što će agentu biti dopušteno zastupati i igrača i angažirani klub. To znači da agenti više ne mogu djelovati za sve tri strane u određenom poslu. Također, nije moguće zaobići ova ograničenja korištenjem drugih agenata koji rade za istu agenciju ili putem drugih formalnih ili neformalnih dogovora između različitih agenata.

O postocima provizije već se dosta govorilo.

Klijent plaća...

Ako je godišnja naknada iznad 200.000 USD (ili ekvivalent), samo naknada iznad tog iznosa podliježe višoj gornjoj granici od 3 ili 6 posto. Na primjer, ako igračeva ukupna fiksna godišnja naknada iznosi 1,000.000 USD, tada bi agent imao pravo na proviziju od 5 posto na prvih 200.000 USD i proviziju od 3 posto na preostalih 800.000 USD. Klubovi koji angažiraju igrača mogu platiti samo do 50 posto ukupne provizije.

Još jedna značajna promjena je uvođenje principa "klijent plaća" koji će zabraniti klubovima da plaćaju naknade agentima u ime igrača osim ako su njihove naknade ispod 200.000 USD.

Trenutačno je standardna praksa u mnogim zemljama da klubovi plaćaju naknade agentima u ime igrača pa će to imati značajan utjecaj na tržište koje uključuje veliki broj igrača koji zarađuju više od 200.000 USD. Fifa možda vjeruje da će prisiljavanjem igrača (umjesto klubova) da plaćaju agente to prirodno dovesti do smanjenja provizija koje se plaćaju, ali alternativno to može jednostavno dovesti do toga da igrači traže veće plaće kako bi im se nadoknadili dodatni izdaci. Ova promjena također može dovesti do daljnjih sporova između agenata i igrača.