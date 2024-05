'Novi Mandžukić' zaludio pola Italije. Inter i Milan ušli u utrku za novog dragulja hrvatskog nogometa

Silno talentirani napadač Osijeka Anton Matković privukao je veliki interes europskih velikana. Najnoviji među zainteresiranima je milanski Inter, novi/stari prvak Italije, piše La Gazzetta dello Sport. Talijani su već pisali da su za Matkovića zainteresirani Milan, Atalanta i Fulham, dok je još prije Fabrizio Romano spominjao Everton i Salzburg. Dakle, za 18-godišnjeg mladog reprezentativca Hrvatske su prema pisanjima zagrijani brojni klubovi, ali prvo treba vidjeti što o tome misli sportski direktor Jose Boto.

Talijanski mediji Matkovića su nazvali 'novim Mandžukićem', a Gazzetta ističe kako se radi o visokom igraču koji može zadržati loptu i proigravati suigrače. Osim što igračkim karakteristikama podsjeća na Mandžukića, zajedničko im je što obojica dolaze iz Slavonskog Broda.

Prvi profesionalni ugovor s Osijekom potpisao je u prosincu 2023. i on ga s klubom veže do ljeta 2026. godine. Poznata stranica Transfermarkt ističe da Matković vrijedi 400 tisuća eura, no portal SportItalia piše da su Milan i Atalanta za njega spremni platiti između četiri i pet milijuna eura odštete. Englezi bi navodno mogli platiti i koji milijun eura više.

Jednog dana kada Matković napusti Opus Arenu, vrlo lako bi mogao srušiti klupski rekord Mirka Marića koji je u Monzu otišao za sedam milijuna eura.