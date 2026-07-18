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Sakkari - Krejčikova

Dvije 30-godišnjakinje prošle u finale WTA turnira u Ateni

Teniski reket/Ilustracija
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 23:23

Sakkari je u prvom polufinalu uvjerljivo svladala Alinu Kornejevu sa 6-1, 7-5, da bi potom Krejčikova nadigrala prvu nositeljicu Dankinju Claru Tauson sa 6-1, 4-6, 6-3.

U finalu WTA turnira tenisačica u Ateni igrat će dvije 30-godišnjakinje, domaća predstavnica Maria Sakkari i Čehinja Barbora Krejčikova.

Sakkari je u prvom polufinalu uvjerljivo svladala Alinu Kornejevu sa 6-1, 7-5, da bi potom Krejčikova nadigrala prvu nositeljicu Dankinju Claru Tauson sa 6-1, 4-6, 6-3.

Za Sakkari je ovo 11. plasman u finale u karijeri, ali prvi još od ožujka 2024. kada je igrala završnicu u Indian Wellsu, ali osvojila je samo dva naslova, zadnjeg još u Guadalajari 2023. Krejčikovoj će, pak, nedjeljni finale biti 15. u karijeri, dosada je osvojila osam trofeja, od kojih je najznačajniji zadnji kada je prije dvije godine bila pobjednica u Wimbledonu. Ove godine je stigla do finala u s'Hertogenboschu, ali je predala dvoboj Amerikanki Robin Montgomery bez borbe.

POLUFINALE:

Barbora Krejčikova (Češ/3) - Clara Tauson (Dan/1) 6-1, 4-6, 6-3
Ključne riječi
WTA tenis

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