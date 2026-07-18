Sherif protiv Badose u finalu

U finalu WTA turnira tenisačica u Iasiju igrat će Egipćanka Mayar Sherif i Španjolka Paula Badosa.

Sherif je u prvom polufinalu uvjerljivo svladala treću nositeljicu Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu sa 6-3, 6-1, dok je potom Badosa velikim preokretom nadigrala Slovenku Tamaru Zidanšek sa 3-6, 7-5, 7-6 (1).

Za 30-godišnju Sherif ovo je četvrti ulazak u finale nekog WTA turnira, dosada je osvojila samo jedan naslov u Parmi 2022., dok je zadnji finale igrala prije dvije godine u Rabatu. S druge strane, 28-godišnja Badosa je dosada četiri puta igrala u finalu i sva četiri je dobila, pozornost na sebe je svratila osvajanjem Indian Wellsa 2021., a zadnji je naslov osvojila prije dvije godine u Washingtonu dok je u Iasi stigla kao 115. igračica svijeta zbog brojnih problema s ozljedama u zadnje vrijeme.