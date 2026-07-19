Od Alcaraza do Meride: španjolski niz se nastavlja, Umag dobio novog prvaka

Pobjedom 6-2, 5-7, 6-2 u subotnjem finalu odigranom na stadionu "Goran Ivanišević" nad 34-godišnjim bosansko-hercegovačkim tenisačem Damirom Džumhurom, 21-godišnji Daniel Merida ušao je u društvo španjolskih velikana koji su od 36 trofeja na umaškom Croatia Openu osvojili jednu trećinu.

Pobjedniku je njegov prvi trofej na ATP Touru uručio hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Sjajan je osjećaj osvojiti prvi ATP naslov. Pobjednik na ATP Touru, to je nešto drugačije, nešto veliko. Jako sam sretan zbog toga", rekao je Daniel Merida na konferenciji za novinare nakon što je postao osmi različiti Španjolac s naslovom pobjednika u Umagu, a to je sjajna referenca za njegovu tenisku budućnost.

Naime, rekord s pet umaških trofeja Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz su došli na sam vrh ATP ljestvice, dok su Alberto Berasategui, Tommy Robredo, Felix Mantilla i Fernando Verdasco bili među desetricom najboljih tenisača svijeta.

"Još imam puno posla, ali dat ću sve od sebe da dođem u Top 10. To je težak put, ali ja sam spreman davati svaki dan sve od sebe da to jednog dana ostvarim."

Iza njega je briljantan tjedan, a nakon 50 minuta završnog dvoboja 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena je bio na najboljem putu da postane pobjednik u najkraćem umaškom finalu. Vodio je 6-2, 4-2 i činilo se da je njegov suparnik potpuno nemoćan. No, ipak je u tom trenutku pokazao da je "krvav ispod kože". Na 4-3 je propusto 40-0 i prvi put u meču izgubio servis. No, 'breakom' je došao do servisa za pobjedu, ali meč-loptu nije dočekao. U njegovu igru su se uvukle pogreške, servis više nije bio siguran kao do tog trenutka.

"Bila je mješavina svega. Osjetio sam nervozu, a on je počeo igrati bolje. Na kraju drugog seta je počeo igrati jako dobro. Sretan sam da sam se nakon toga uspio vratiti i u trećem setu odigrati na visokoj razini."

Damir Džumhur je "oživio" u završnici drugog seta, a njegovim povratkom se vratilo i veselje na ispunjene tribina umaškog stadiona. Nakon dva 'breaka' na početku drugog seta, Džumhur je zadržao servis i kod 2-1 došao do 30-30 te čekao drugi servis Meride. Španjolac je do tada već više puta pomogao svom suparniku dvostrukim pogreškama, ali u tom trenutku se nije libio potegnuti drugi servis gotovo kao da je prvi.

"Igrao sam u finalu prije tri mjeseca i znao sam što znači izgubiti taj meč. Danas sam pokušao napraviti nešto drugačije. Trudio sam se udarati loptu onako kako sam ti činio tijekom cijelog tjedna i mislim da mi je to puno pomoglo. Želio sam držati visoku razinu igre i vjerovao sam u svoje udarce."

Osvojio je taj gem i slomio Džumhurov otpor. Damirova umaška priča nije dobila bajkovit završetak.

"Znam da sam dao svoj maksimum, a možda i više od toga, s obzirom na potrošenost u protekla dva dana. Iskreno sam i sebe iznenadio da sam i danas borio do samog kraja, ali tijelo je dalo sve od sebe, nije više bilo goriva u spremniku", priznao je Džumhur koji je osjetio i bol u desnoj strani trbušnog zida, koja ga je dodatno sputavala.

No, za suparnika je imao samo riječi hvale.

"Igrao sam pet finala na ATP Touru, ali nisam vidio da netko s toliko samopouzdanja igra finale. U finalu se često ne igraju najbolji mečevi, a pobjedi onaj tko osjeća manje pritisak. Ne mogu reći da sam osjećao pritisak, samo u nekim trenucima nisam imao odgovor na njegovu izuzetno brzu igru. Zasluženo je pobijedio. Dečko je u većini meča bio bolji i čestitat mu na tome."

Daniel Merida je, baš kao i Džumhur, na ovom turniru bio bez trenera. Podršku mu je pružala tek djevojka Luana, jer je trener Guillermo Martinez odlučio ovaj tjedan koristiti godišnji odmor.

"Mislim da više neće putovati sa mnom, haha. Ne, naravno da je za ovo i on iznimno zaslužan. Radi sa mnom svaki tjedan, svaki dan i hvala mu na tome."

Prema Džumhuru, Merida je sa svojim riskantnim tenisom napravio sjajne rezultate, a još ima mnogo elemenata koje može popraviti, što će i morati učiniti da bi se jednog dana našao na onoj razini koju su dostigli svi prethodni španjolski pobjednici u Umagu. S time se i Merida složio.

"Da, i ja mislim da igram dobro, ali i da mogu još mnogo toga popraviti u svojoj igri. Spreman sam raditi na tome, napredovati što više mogu i podići svoju igru na još višu razinu."

Prije njega posljednji španjolski pobjednik u Umagu bio je Carlos Alcaraz. Merida se ugledao na njega što je prevagnulo da u ovom tjednu izabere Umag kao destinaciju, a ne Bastad ili Gstaad. Bila je to odluka koja mu je možda promijenila tijek karijere.

"Naravno, doći ću braniti naslov, ali mislim da ću se vraćati i nakon toga. Ovdje sam se odlično osjećao", poručio je novi umaški pobjednik.

Obojica finalista će se i sljedeći tjedan naći na istoj destinaciji, u portugalskom Estorilu. Merida će tamo pokušati nastaviti pobjednički niz započet u Umagu, a Džumhur će vidjeti hoće li mu bolovi u trbušnom zidu dopustiti nastup ili će ga biti prisiljen otkazati, kao što je to morao učiniti i Dino Prižmić, koji je nakon dodatnih pretraga i dogovora sa svojom ekipom odlučio uzeti kraću stanku.

Svu trojicu očekujemo vidjeti u Stella Marisu sljedeće godine. Merida je to već potvrdio, a učinio je to i Damir Džumhur.

"Sljedeće se godine vidimo sigurno. Ne znam hoće li se nastaviti ova uzlazna putanja, jer to znači da moram osvojiti turnir, ali ovo je turnir na koji ću sigurno doći, ako ću biti zdrav i ako sve bude kako treba biti. Ovdje se uvijek vraćam i uvijek ću odabrati Umag prije svakog drugog turnira."