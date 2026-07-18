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ATP Gstaad

Collignon i Tsitsipas za naslov

Stefanos Tsitsipas
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 22:52

Nekada treći igrač svijeta, a ovoga tjedna 85. tenisač na ATP ljestvici, Tsitsipas (27) je stigao do svog 31. finala u karijeri 6-4, 3-6, 6-3 pobjedom protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenika. Za Tsitsipasa će ovo biti prvi finale još od veljače prošle godine kada je u Dubaiju i osvojio svoj 12. naslov.

 U finalu ATP turnira tenisača u Gstaadu igrat će Belgijanac Raphael Collignon i Grk Stefanos Tsitsipas.

Collignon (24) je do svog prvog plasmana u finale nekog ATP turnira stigao nesvakidašnjim preokretom protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola u polufinalu. Collignon je u konačnici slavio sa 1-6, 7-6 (5), 7-5 iako je i u drugom i u trećem setu gubio sa 3-5. U drugom je setu pri tom rezultatu bio suočen i s meč-loptom Cerundola na vlastitom servisu, ali uspio je osvojiti taj gem, a zatim i napraviti "break" kojim se vratio u dvoboj. U trećem je setu Cerundolo opet stigao na gem od pobjede samo da bi Collignon osvojio zadnje četiri igre.

Nekada treći igrač svijeta, a ovoga tjedna 85. tenisač na ATP ljestvici, Tsitsipas (27) je stigao do svog 31. finala u karijeri 6-4, 3-6, 6-3 pobjedom protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenika. Za Tsitsipasa će ovo biti prvi finale još od veljače prošle godine kada je u Dubaiju i osvojio svoj 12. naslov.

POLUFINALE:

Stefanos Tsitsipas (Grč) - Aleksandar Švečenko (Kaz) 6-4, 3-6, 6-3

Raphael Collignon (Bel/7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) 1-6, 7-6 (5), 7-5
Ključne riječi
Raphael Collignon Stefanos Tsitsipas

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