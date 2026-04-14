Novak Đoković mnoge iznenadio odgovorom na vječno pitanje i pokazao zašto je tako velik

Novak Đoković, jedan od najdominantnijih tenisača i sportaša u povijesti, ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta ne zbog poteza na terenu. Zahvaljujući aktivnosti navijača na društvenim mrežama, viralan je postao video u kojem sudjeluje u igri biranja najvećeg sportaša svih vremena (eng. GOAT). Iako se snimka pojavila još prošle godine za vrijeme mastersa u Monte Carlu, Đokovićev odgovor na vječno pitanje i danas odjekuje, pokazujući njegovu skromnost i poštovanje prema drugim velikanima.

U popularnoj "igri eliminacije", Đoković je bio suočen s nizom izbora između najvećih sportskih ikona. U duelu dviju američkih legendi, Michaela Jordana i Toma Bradyja, prednost je dao slavnom quarterbacku, objasnivši da s njim gaji dugogodišnje prijateljstvo. U Novakovom izboru, Brady je nadmašio i druge velikane poput Floyda Mayweathera, Conora McGregora, Usaina Bolta, Lewisa Hamiltona i Michaela Phelpsa.

Ipak, pobjednički niz Toma Bradyja naglo je prekinut kada se na ekranu pojavilo ime Lionela Messija. Đoković je tada bez previše razmišljanja prednost dao argentinskom nogometnom čarobnjaku. Vrhunac igre i trenutak koji je privukao najviše pažnje dogodio se u samom finalu, kada je morao birati između sebe i Messija. Iako bi mnogi, s obzirom na njegove impresivne rekorde i status teniskog GOAT-a, očekivali da će izabrati sebe, Đoković je bez oklijevanja donio konačnu odluku. "Messi", kratko i jasno je poručio, stavljajući skromnost ispred vlastitog ega.

Ovaj potez iznenadio je brojne navijače i sportsku javnost, ali je istovremeno izazvao i val odobravanja, ističući njegovu veličinu ne samo kao sportaša, već i kao osobe. To je u skladu s njegovim prijašnjim izjavama, u kojima je uvijek izbjegavao sebe nazivati najvećim iz poštovanja prema svim generacijama sportaša koje su krčile put. U drugim je prilikama kao najveće u povijesti spominjao imena poput Michaela Jordana, Kobea Bryanta, Muhammada Alija i Serene Williams. Dok se svijet spori oko toga je li upravo on najveći, Đoković je svojim neočekivanim izborom još jednom potvrdio zašto ga mnogi cijene i izvan teniskih terena.