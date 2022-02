Novak Đoković: Osjećao sam se bespomoćno, a kolege su me jako povrijedile

Novak Đoković u ekskluzivnom intervjuu za BBC osvrnuo se na probleme iz Australije, a striktno su povezani s cijepljenjem protiv koronavirusa.

Prvo je komentirao intervju u Beogradu s novinarom L'Equipea iako je tada znao da je pozitivan na koronu.

- Istina je da sam bio pozitivan, a pristanak na intervju bila je moja strašna greška i procjena. Volio bih da mogu vratiti vrijeme. Učinio sam to iz nekoliko razloga. Prvo, zato što poštujem L'Equipe kao jedan od najboljih sportskih medija na svijetu. Toga novinara poznajem jako dobro mnogo, mnogo godina i uvijek sam bio u odličnim odnosima s njim. Već smo dogovorili taj intervju i nisam ga htio iznevjeriti. Jesam li trebao biti oprezniji? Apsolutno. Jesam li ga trebao obavijestiti? Apsolutno. Volio bih da mogu vratiti vrijeme, ja sam kriv, priznajem i stojim iza toga i jako mi je žao zbog toga.

Osvrnuo se i na australsku vladu.

- Nitko me nije pitao za moj stav ili mišljenje o cijepljenju tijekom suđenja i cijele australske sage. Nitko! Tako da nisam mogao izraziti kako se osjećam i kakav je moj stav!

Progovorio je i o smještaju u hotelu za migrante.

- Nije bilo nimalo ugodno. Ne želim sjediti ovdje i žaliti se na uvjete u tom centru jer sam ostao sedam dana - rekao je Đoković i dodao:

- Osjećao sam se bespomoćno, nisam mogao telefonirati tri-četiri sata. Bilo je usred noći od jedan ujutro do devet ujutro, nisam spavao jer su me ispitivali svakih 30 minuta. Bilo je mnogo, mnogo intervjua koji su započeli, a zatim zastali da bi osoba razgovarala s nadređenim. To je trajalo cijelu noć. Prvo je izdana viza, pa povučena.... Četiri dana sam bio slobodan i trenirao sam.

Komentirao je i odnos s ostalim tenisačima.

- Kolege su me jako povrijedile. Osjetio sam tu lošu energiju, negativne stavove mojih kolega, ljudi koji su u zgradi. Shvatio sam da oni imaju percepciju na temelju onoga što saznaju iz medija i nisam izlazio u javnost jer sam ranije rekao da poštujem zakonsku proceduru i Australian Open.